狂風迫近粵瓊　暴雨勢襲華南

大批漁船昨日回到海南三亞崖州中心漁港避風。新華社 中評社香港9月16日電／海南逾2萬漁船回港，粵民眾提前囤“糧草”。



香港文匯報報道，超強颱風“山竹”來勢兇猛。中央氣象台首席預報員張玲在14日的通氣會上表示，預計“山竹”將於周日（16日）夜間登陸廣東西部至海南島東北部一帶沿海，登陸時強度為強颱風或超強颱風級（14－16級），很可能成為今年登陸中國最強的颱風，華南地區將遭遇狂風暴雨，港澳也會受到強風雨影響。昨日，海南全省總計已有23，704艘漁船安全進港避風，廣東各地民眾提前做好預防措施和物資儲備。



為應對超強颱風“山竹”即將登陸帶來的災害影響，14日下午，廣東省三防辦、省氣象局、國家海洋局南海分局、省水文局等部門舉行颱風“山竹”聯合新聞發佈會。現場公佈的“天河二號”超級計算機模擬颱風走向路徑圖顯示，“山竹”將於16日夜間在廣東西部或海南東部沿海地區登陸，較大可能直擊粵西沿海。國家海洋局發“雙紅色預警”，中央氣象台將颱風預警級別提升至橙色，維持防風III級應急響應，廣東各顯示均已提前準備防汛搶險物資。



粵內陸或現小龍捲風



廣東省氣象台首席預報員林良勳介紹，受今年第22號颱風“山竹”嚴重影響，16日至17日，粵西市縣有大暴雨、部分市縣有特大暴雨，珠江三角洲的沿海市縣有暴雨到大暴雨，粵東市縣有暴雨，其餘市縣有中到大雨局部暴雨。颱風影響期間，粵西沿海市縣夜間最大風力可達15級。



廣東省氣象局首席預報員伍志方強調，此次颱風暴潮影響主要在深圳以西，特別是台山以西岸段低標準海堤防護區。她還提醒，除了沿海地區，廣東的內陸地區有可能出現小渦旋、小龍捲以及10級以上大風。



雙颱風疊加效應明顯



“目前來看，‘山竹’的登陸路徑相對穩定，不會有太大變化。”張玲提醒，由於“山竹”登陸時強度強，帶來強風暴雨的影響區域與颱風“百里嘉”重疊，災害疊加效應明顯，台灣、香港、澳門、廣東、海南、廣西、雲南等地需做好颱風防禦工作；此外，當地居民和需要前往上述地區的公眾也應密切關注“山竹”動向，作好防備颱風的各項措施，合理安排出行計劃。



有了颱風“天鴿”的前車之鑒，此次超強颱風來襲前夕，廣東各地民眾都顯得更加重視，提前做好了預防措施和物資儲備。



昨日下午，香港文匯報記者在廣州市一商品房小區的門前超市看到，下班後的民眾紛紛在超市購買蔬果、飲用水等日用食品。蔬菜生鮮超市“錢大媽”的店長李曉表示，店內的菜品一般都是當天賣完，但昨日下午已被搶售過半，比平時銷售速度明顯要快。她還表示，為應對颱風，第二天進貨量將會比平時稍微增加。在該小區的電梯內，物業於兩天前已貼出預防颱風的通告，提醒民眾注意關好門窗，避免陽台堆放花盆等雜物。這也是該小區今年首次針對颱風災害貼出警示。



相比受颱風影響往往較小的廣州，位於颱風登陸“前線”的湛江民眾則顯得更加緊張，有網友發帖表示，在湛江的不少超市，飲用水、即食麵等日用品早已搶售一空。



海南指威力不及“威馬遜”



海南全省總計已有23，704艘漁船安全進港避風。由於海南群眾對2014年7月颱風“威馬遜”造成的災害記憶深刻，坊間瀰漫緊張情緒。海南省氣象台首席預報員郝清麗表示，“山竹”的威力不及“威馬遜”，海南市民不用過度恐慌。