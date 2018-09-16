中美貿易戰有轉機　港股挾淡倉

恒生指數14日收市報27，296，令恒指本星期出現先跌後回升，全周有312點進賬。 中評社香港9月16日電／中美貿易戰有轉機，內地數據略勝預期。



香港文匯報報道，中美貿易戰有轉機，加上內地8月份經濟數據整體略勝預期，其中社會消費品零售總額上升9%，較市場預期的升8.8%理想，工業增加值也升6.1%，符合市場預期。消息刺激恒指最多升過325點，重上10天線，大市全日仍升271點，收報27，286點，但成交顯著縮減至875億元，反映指數升至現水平，令買氣又轉為謹慎。恒指連升兩日，反彈940點，亞太區內股市，如日股、台股、韓股都升逾1%。



全周計，恒指先跌後回升，全周有312點進賬，但仍未能追回自上周三起近千點的跌幅。耀才證券研究部總監植耀輝認為，中美有望恢復貿易談判，令市場憧憬貿易戰有轉機，繼續利好投資氣氛，是美股及亞洲股市造好的原因，但他提醒，貿易戰的談判是長期的，短期的利好消息，並不足以將股市的整體跌勢扭轉。他相信，目前市況主要是挾淡倉為主。



國指亦回升72點報10，575點，騰訊（0700）第6度出手回購，14再斥資2，337萬元回購7.1萬股，買入價328.2元至329.8元。公司自本月7日起回購，6度回購合共涉資1.866億元。騰訊股價14日再升1.9%報330元，領漲恒指51點。騰訊在周三舉辦了投資者路演，管理層向與會的投資界人士闡述了最新的業務進展，並解答部分投資者問題。



騰訊擬保持推新遊戲步伐



有份與會的華泰金控14日發表報告，表示騰訊近日多次回購股份，顯示了管理層對業務發展前景有強烈信心。對於市場關注內地網遊及手遊的監管問題，該份報告引述了騰訊管理層表示，仍需更多時間等待遊戲行業相關傳聞的回應，管理層表示，該公司仍計劃每季推出5至8款新遊戲；並指約有30%的微信小遊戲玩家，並無玩過任何騰訊遊戲，相信遊戲市場仍具增長空間。



除了騰訊回升，科技股蘋果股價亦造好，令瑞聲（2018）就算被大和降級，仍大升5.5%，收報82.4元，成為14日表現最好藍籌。汽車及博彩股表現突出，蔚來汽車在紐約股價急升，刺激一眾汽車股炒上，包括全國政協副主席萬鋼，率政協經濟委員會調研組到訪的比亞迪（1211），股價最多升過一成，全日仍升8.15%。其他汽車股亦告炒上，吉利（0175）與豐田合作，獲野村看好而升1.729%，廣汽（2238）獲大摩上調評級，股價也升7.586%，東風（0489）升5.026%。



濠賭股板塊連續兩日回升



連續多日被大舉拋售的濠賭股板塊連續兩日回升，摩根士丹利發表報告指，博彩股在現水平有望反彈五成。消息刺激金沙（1928）及銀娛（0027）齊升約4%，兩者貢獻恒指升23點。



大摩報告指，從2012年7月結束的上一個周期來看，在盈利改善的支撐下，大幅回調後的博彩股勢將反彈。這與上一輪周期的情況相仿，當時澳門博彩VIP業務收入的增長開始減速，拖累股價下跌30%。報告稱，“如果歷史能夠重演，澳門博彩股將迎來50%的漲幅。”不過，報告又提醒，如果當前周期遵循七年前的模式，那麼股價可能會在反彈後接出現30%的回調。



14日醫藥股亦見回勇，石藥（1093）升2.9%，中生製藥（1177）升0.7%，令14日掛牌的兩隻新股中，屬醫藥股的華領醫藥（2552）能夠守住招股價，收報8.28元。另一新股創陞（2680）則“潛水”，全日收報0.98元，較招股價1.8元低45.5%，未計手續費，每手賬面蝕1，640元。