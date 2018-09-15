陸官媒：大陸再傳豬瘟 內蒙古也中標

中評社北京9月15日電／自8月3日在遼寧瀋陽確診首起非洲豬瘟疫情以來，近期大陸各省市陸續傳出非洲豬瘟疫情，最新消息是內蒙古也中標。



據中國農業農村部周五（14日）晚上通報，內蒙古錫林郭勒盟阿巴嘎旗及河南新鄉獲嘉縣，均各出現一宗非洲豬瘟疫情。其中內蒙古更是繼遼寧、河南、江蘇、浙江、安徽、黑龍江後，第7個爆發非洲豬瘟的省區。



來源：工商時報