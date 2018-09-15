談判無果而終　英法“扇貝戰”禍起“脫歐”

中評社北京9月15日電／英國和法國為化解兩國漁民在諾曼底附近海域捕撈扇貝衝突的談判本周無果而終。



今年夏天已到尾聲，英法之間這場“扇貝戰爭”卻可能延續到英國明年3月正式退出歐洲聯盟後的多個夏天。英國媒體分析，正是日益臨近的“脫歐”加劇了兩國漁業矛盾。



【協商未果】



法國農業和食品部長斯特凡納·特拉韋爾12日聲明，法英兩國未能達成夏季扇貝捕撈協議。他上周警告，假如兩國漁民再發生衝突，法國海軍隨時準備介入。



英國環境、食品與農村事務部同一天發表聲明，表達“失望”，強調“英國政府首要考慮確保英國船只的安全……假如英方船只在法律允許的法國海域內捕撈，法國政府有責任保證它們的安全”。



英法漁業代表本月初曾達成一份框架協議，就15米以上漁船捕撈作業達成一致，但未能就較小型漁船相關條款達成共識。



按法國國家漁業委員會的說法，英方提出英方在法國休漁期停止捕撈應獲得補償，要價“過高”；法方11日拿出“最終”方案，要求英方12日作出回應，英方甚至“懶得答覆”。



【“近身肉搏”】



英法媒體戲稱這場衝突為“扇貝戰爭”。它的爆發地位於法國北部塞內灣、諾曼底海岸附近海面。這片海域生產肥美的扇貝，因此成為英法漁民爭搶的“地盤”。



8月27日至28日，英國漁民駕著捕撈扇貝的船只到達這片海域，遭遇法國幾十艘漁船圍堵，法方向英方船只投擲石塊和煙霧彈，英方立即反擊。雙方漁船甚至“近身肉搏”，相互衝撞。