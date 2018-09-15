秦皇島市委副書記擬任中國雄安集團董事長

中評社北京9月15日電／9月15日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者從河北省權威渠道獲悉，經9月13日河北省委常委會研究，秦皇島市委副書記兼北戴河區委書記田金昌擬任河北雄安新區黨工委委員，中國雄安集團有限公司董事會董事、董事長，黨委委員、常委、書記。



此外，澎湃新聞了解到，河北省委組織部已在秦皇島市委機關等處對田金昌的任職進行公示，並於9月14日至9月20日期間受理對公示提出的意見和建議。



公開簡歷顯示，現年54歲的田金昌（1964.4）是河北黃驊人，1987年1月入黨，1980年9月參加工作，河北省高等教育自學考試漢語言文學專業畢業，大學學歷，工商管理碩士。



田金昌早年曾在家鄉滄州工作，歷任原黃驊縣大辛堡、趙家堡中學教師，原黃驊縣經委辦公室資料員，黃驊市委辦公室副科級秘書、秘書二科科長、副主任、副秘書長，黃驊市呂橋鎮黨委書記，黃驊市委常委、辦公室主任，滄州市新華區委常委、組織部部長，滄州市運河區委副書記、區長、區委書記，滄州市副市長、任丘市委書記。



2015年11月，田金昌調任邢台市委常委、組織部部長。2016年7月，田金昌出任邢台市委副書記，同時兼任市委組織部部長。2017年2月，田金昌離邢赴秦，出任秦皇島市委副書記，並兼任北戴河區委書記、河北北戴河經濟開發區黨工委書記，秦皇島市委黨校校長、校委委員等職務。



中國雄安集團有限公司簡稱中國雄安集團，2017年7月18日註冊成立，註冊資本100億元，是經河北省政府批准成立，具有獨立法人資格，自主經營、獨立核算的國有獨資公司。



此前中國雄安集團黨委書記、董事長職務由張維亮擔任。



中國經濟網地方黨政領導人物庫資料顯示，1964年12月出生的張維亮是河北灤南人，1990年7月參加工作，1995年5月入黨，碩士研究生學歷，曾擔任河北省國土資源廳副廳長、黨組成員，張家口市委常委、市紀委書記，河北省國有重點骨幹企業監事會主席（正廳級），雄安新區臨時黨委副書記，中國雄安建設投資集團有限公司黨委書記、董事長等職務。



據經濟日報－中國經濟網報道，2018年2月1日，河北省第十三屆人民代表大會常務委員會第一次會議決定任命張維亮為河北省國土資源廳廳長。此前，河北省國土資源廳網站信息顯示，張維亮已任河北省國土資源廳黨組書記、海洋局局長。



來源：澎湃新聞