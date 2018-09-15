津巴布韋霍亂疫情致27人死亡

中評社北京9月15日電／津巴布韋衛生部長奧巴代亞·莫約14日晚宣佈，首都哈拉雷暴發的霍亂疫情已導致27人死亡、數千人入院治療。



新華社報道，莫約表示，相關部門已在疫情高發地區採取禁售生鮮食品、學校停課等措施，以防止疫情進一步擴散。部分國際組織和機構伸出援手，為霍亂患者提供藥品，並向疫區供應安全飲用水。



新華社記者14日來到位於哈拉雷西南郊一家收治霍亂患者的診所，看到現場已搭起數個臨時帳篷以收治病患。數十名疑似霍亂感染者正在排隊等待確診，其中兒童約佔一半。診所負責人告訴記者，前一天已有兩名霍亂患者去世，另有多名危重患者被轉移至專科醫院接受進一步治療。



霍亂是一種急性傳染病，主要通過不潔凈的水源和食物傳染，症狀包括腹瀉、嘔吐、肌肉痙攣、嚴重脫水等。如果得不到及時治療，感染者可能在數小時內死亡。



此次疫情始於9月初，感染的病患多來自哈拉雷西南郊的高密度居住區。津巴布韋相關部門表示，疫情暴發的主要原因是一處下水管道爆裂，導致帶有霍亂弧菌的污水污染了附近的地下水和井水。由於該地區自來水供應時常中斷，當地居民經常使用地下水和井水，使得疫情迅速蔓延。



津政府已宣佈哈拉雷進入緊急狀態，暫時禁止公眾集會，以防止疫情蔓延。中國外交部領事司與中國駐津巴布韋使館發佈疫情提醒，要求在津中國公民加強防範，勤洗手、勤消毒，注意飲食、飲水安全，避免食用生冷或未熟食物。



2008年，津巴布韋暴發了該國歷史上最嚴重的霍亂疫情，造成4000多人死亡。