北京明確2020年各區PM2.5改善指標

中評社北京9月15日電／北京市政府14日正式發佈《北京市打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，提出到2020年，空氣質量改善目標在“十三五”規劃目標（56微克／立方米左右）基礎上進一步提高，還明確設置了各區空氣質量改善指標。



新華社報道，國務院6月發佈的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》中提出，北京市環境空氣質量改善目標應在“十三五”目標基礎上進一步提高。此次北京市公佈的計劃中明確，到2020年，北京市PM2.5濃度要明顯降低，全市氮氧化物、揮發性有機物比2015年減少30%以上；重污染天數比率比2015年下降25%以上。



計劃中明確設定了各區改善指標：到2020年，懷柔區、密雲區、延慶區控制在46微克／立方米左右；門頭溝區、昌平區控制在49微克／立方米左右；東城區、西城區、朝陽區、海淀區、豐台區、石景山區、順義區、房山區、平谷區控制在52微克／立方米左右；通州區、大興區、北京經濟技術開發區控制在55微克／立方米左右。



下一階段，北京市將重點打好柴油貨車、揚塵、揮發性有機物治理“三大攻堅行動”。到2020年，交通領域污染物排放量力爭比2017年減少30%，中心城區和城市副中心公交車輛全部採用電動車，全市新能源車達到40萬輛；推進揚塵污染管控精細化，到2020年，降塵量較2017年下降30%；科學治理揮發性有機物污染，到2020年底前，再退出1000家以上一般製造業和污染企業。



北京還提出，2018年底前，基本實現全市平原地區“無煤化”。2019年起，科學推進山區“煤改清潔能源”。到2020年，全市優質能源比重提高到95%。



北京還將加強應急聯動，全力開展秋冬季攻堅行動。在生態環境部的統籌組織下，深化京津冀及周邊地區污染聯控聯治，實施秋冬季攻堅，協同應對空氣重污染。