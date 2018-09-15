今年央企提供1.5萬個崗位安置退役士兵

中評社北京9月15日電／退役軍人事務部近日向各中央企業下達2018年度符合政府安排工作條件退役士兵接收安置計劃。根據計劃，2018年度央企提供1.5萬個崗位安置退役士兵。



這是退役軍人事務部認真落實軍地10部門《關於進一步加強由政府安排工作退役士兵就業安置工作的意見》精神，提高退役士兵安置質量、服務國防和軍隊建設大局的重要舉措。



2017年，相關部門向100餘家中央企業試點下達了符合政府安排工作條件退役士兵接收安置計劃。央企提供崗位1.3萬餘個，近4000名退役士兵選擇了崗位。今年，退役軍人事務部在此基礎上，堅持以解決實際問題為導向，聚焦安置質量和崗位落實，進一步總結實踐經驗，改進編制辦法，規範工作程序。



據悉，今年接收安置計劃涉及央企範圍擴大，將所有由國務院國資委和財政部監管的中央企業全部納入下達計劃範圍，按各中央企業全系統新招錄職工數量5%比例部署退役士兵接收安置任務，實現央企接收安置退役士兵全覆蓋，充分發揮了國有企業安置主渠道作用。



2018年度安置計劃涉及軍工、能源、通信、交通、製造、冶金、化工、建築、金融、鐵路、郵政、煙草、航空、地產等14個行業123家中央企業1.5萬個工作崗位，給退役士兵提供了豐富的選擇空間。



同時，《意見》明確要求各中央企業不得提供瀕臨破產或生產有困難的企業崗位，以及與退役士兵安置地不在同一地區（設區市）的崗位給退役士兵；退役士兵上崗後，要嚴格按照相關政策落實退役士兵合同簽訂、工齡、保險待遇落實等工作。



安置計劃下達後，退役軍人事務部將定期通報各中央企業接收安置工作進度，並會同有關部門，對各中央企業落實安置計劃情況進行督導檢查。



來源：新華網