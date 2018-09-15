新華網：用高成本斬斷伸向學生營養餐的黑手

中評社北京9月15日電／近日，有網友反映，河南商水譚莊鎮大曹小學食堂公布的營養午餐菜品有蒜薹雞丁，但學生吃到的營養餐只有半碗素面，沒有其他配菜。隨即相關部門對此事進行通報，多名相關責任人被嚴重警告、停職、撤職處理，食品藥檢部門將對涉事企業作進一步的調查，並對相關責任人進行嚴肅問責。



學生吃飯問題是大事，學生營養餐容不得亂來。事實上，對於營養餐的監管問題，早在2012年相關部門就印發了《農村義務教育學生營養改善計劃實施細則》，規定營養改善計劃實施主體為地方各級政府。



營養餐縮水、變味，一個重要的原因正是相關部門對營養餐缺乏嚴密和行之有效的監管。營養餐計劃執行已經七個年頭，但從被曝光出的營養餐問題來看，一些地方的相關工作還停留在計劃的原點，既沒有形成有效的營養餐供給機制，也缺乏實打實的監督管理制度。



正因為監管責任的缺失，學校在具體執行學生營養餐過程中，才敢屢屢違規，想偷工減料就偷工減料，想將學生營養餐，變成扶貧款就變成扶貧款，想將學生的營養餐據為己有就據為己有；正因為監管責任的缺失，不合格的餐飲企業才有機會在招標環節勝出，才敢在營養餐製作上玩貓膩，才敢以次充好，才敢把人命關天的大事視同兒戲。



教育是民族振興、社會進步的重要基石，在教育上多用一點心、多一些投入，收獲的是國家民族的未來。為此，相關部門必須加強對學生營養餐的監管，拉高違法違規成本，斬斷伸向學生營養餐的“黑手”。只有監管不打折扣，法律法規不缺位，才能倒逼學校及企業對學生營養餐規範運營，從而讓每個學生都能保質保量吃到真正的營養餐。



來源：新華網