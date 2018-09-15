朱旭生前照片 中評社北京9月15日電／北京人民藝術劇院證實，著名表演藝術家朱旭因病醫治無效，15日2時20分在北京逝世，享年88歲。朱旭曾出演《紅白喜事》《北街南院》等話劇、《洗澡》《刮痧》等電影、《末代皇帝》《日落紫禁城》等電視劇，以風趣幽默、細膩傳神的表演風格著稱。



據北京人藝介紹，朱旭1930年2月生於沈陽，1949年5月進入華北大學學習戲劇，畢業後進入華大文工二團工作，從燈光師到演員，開啟了戲劇人生。同年11月轉入中央戲劇學院話劇團任演員，1952年6月成為北京人藝成立後的第一批演員。



在北京人藝的舞台上，朱旭先後塑造過數十個性格獨特、色彩鮮明的人物形象，如《蔡文姬》中的左賢王、《駱駝祥子》中的二強子、《鹹亨酒店》中的阿Q、《推銷員之死》中的查利、《紅白喜事》中的三叔、《嘩變》中的魁格、《北街南院》中的老楊頭、《家》中的高老太爺、《甲子園》中的姚半仙等。



此外，朱旭還出演過《紅衣少女》《小巷名流》《鼓書藝人》《我們天上見》《變臉》《洗澡》《刮痧》等電影及《末代皇帝》《大地之子》《似水年華》《滄海百年》《日落紫禁城》等電視劇。



朱旭曾憑話劇《紅白喜事》獲文化部表演一等獎，憑《北街南院》獲第十一屆文華表演獎；曾獲第二屆中國話劇金獅獎“演員金獅獎”、第五屆中國話劇金獅獎“榮譽金獅獎”。他憑《變臉》獲第9屆東京國際電影節最佳男演員獎，憑《刮痧》獲第24屆中國大眾電影百花獎最佳男配角獎，憑《我們天上見》獲第28屆中國電影金雞獎評委會特別獎。



來源：新華網