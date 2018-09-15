我國物聯網市場規模躍入“萬億級”

中評社北京9月15日電／記者15日從在無錫開幕的2018世界物聯網博覽會上獲悉，我國物聯網市場規模已首次突破萬億元。



本屆物博會由工業和信息化部、科學技術部、江蘇省人民政府共同主辦，主題為“數字新經濟 物聯新時代”，會期4天，來自國內外的31位院士參會。



工業和信息化部部長苗圩在開幕峰會上表示，物聯網等戰略性新興產業的發展，已經越來越為世界各國高度關注。近年來，工業互聯網發展為物聯網的發展和應用進行探索，產業規模快速增長，大規模個性化定制、智能製造、遠程運行維護等基本涵蓋了整個新型產業體系。



受大會組委會委托，中國經濟信息社在無錫連續八年發布《中國物聯網發展年度報告》。根據今年發布的《2017－2018年中國物聯網發展年度報告》，2017年以來，我國物聯網市場進入實質性發展階段。全年市場規模突破1萬億元，年複合增長率超過25%，其中物聯網雲平台成為競爭核心領域，預計2021年我國物聯網平台支出將位居全球第一。



從細分行業看，物聯網在交通、物流、環保、醫療、安防、電力等領域逐漸得到規模化驗證。“物聯網＋行業應用”的細分市場開始出現分化，智慧城市、工業物聯網、車聯網、智能家居成為四大主流細分市場。芯片、智能識別、傳感器、區塊鏈、邊緣計算等物聯網相關新技術的迭代演進，加快驅動物聯網應用產品向智能、便捷、低功耗以及小型化方向發展。



據了解，本次展會規模達5萬平方米，主要包括物聯網通信與平台支撐企業、智能製造與傳感器、智慧生活、智慧交通與車聯網、智慧城市五大主題館以及物聯網典型應用案例互動體驗展。來自近20個國家和地區的526家單位參展，其中世界500強公司有35家。



作為全國唯一的國家傳感網創新示範區，無錫正持續強化應用試點示範，已累計建成、獲得20多個物聯網相關國家級品牌。截至2017年底，無錫物聯網營業收入2437億元，擁有物聯網企業超過2000家，發明專利申請量2500多件，承接的物聯網工程遍及全球60多個國家700多座城市，其中國家級重大應用示範工程21個，牽頭制定國際標準“物聯網參考架構”。



來源：新華社