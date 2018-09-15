新三板企業半年報凸顯中小民營經濟體活力

中評社北京9月15日電／根據全國中小企業股份轉讓系統（新三板）最新公布的數據，新三板市場2018年半年報披露收官，共10686家掛牌公司披露了2018年半年報。從數據看，高技術製造業堅持自主創新提升產業價值鏈，高技術服務業持續推動產業結構升級，消費產業新業態、新模式加快發展，均顯示出我國中小民營經濟體的活力。



從整體看，在我國深入推進供給側結構性改革取得積極進展的背景下，代表創新型、創業型、成長型中小微企業的掛牌公司依靠持續創新發展，繼續實現業績穩定增長，高盈利企業比重提升。



數據顯示，掛牌公司2018上半年共實現營業收入9768.39億元，同比增長16.13%；淨利潤464.40億元，同比增長4.99%。其中實體企業保持較高增速，營收和淨利潤分別同比增長16.55%和7.51%。高盈利企業比重提升，上半年營收5000萬以上的公司占比36.65%，同比提高3.92個百分點。



從企業創新來看，研發和人才投入持續增長。上半年研發投入合計290.60億元，平均每家271.95萬元，同比增長22.39%；研發強度2.97%，同比提高0.15個百分點。同時，掛牌公司在轉型升級過程中重視吸引高質量人才，上半年末掛牌公司本科以上學歷人員占比25.30%。



除此以外，以高技術製造業、高技術服務業、消費產業為代表的企業成長性良好。其中，1411家新三板高技術製造業公司今年上半年平均淨利潤率為6.87%，較製造業整體高1.22個百分點；2684家高技術服務業掛牌公司今年上半年營收和淨利潤分別同比增長21.29%和20.44%；消費產業新業態、新模式加快發展，居民服務、文體娛樂、教育、衛生等產業公司403家，增長勢頭良好，上半年整體淨利潤同比增長40.40%。



總體來看，掛牌公司作為創新型、創業型和成長型中小微企業的代表，表現出良好的經營發展潛力和轉型動力。但成長型小微企業也同時面臨較大的融資發展難度。從半年報數據看，一方面小微掛牌企業回款速度變慢，今年上半年應收賬款周轉天數同比增加4天，明顯高於大中型企業。另一方面，小微企業融資來源受限造成其財務成本和杠杆率上升。



來源：新華社