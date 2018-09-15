颱風“山竹”過境菲律賓已致2人死亡

中評社北京9月15日電／據菲律賓官方消息，颱風“山竹”於15日凌晨在菲律賓呂宋島東北部登陸，已造成至少2人死亡，另有超過500萬居民受災，約6.4萬居民被迫轉移避難。



新華社報道，據菲律賓氣象局的監測，颱風“山竹”於當地時間15日凌晨1時40分左右在菲律賓呂宋島東北部卡加延省登陸，登陸時最大持續風力達到每小時205公里，中心附近最大風力達到每小時255公里。



據菲律賓國家減災委員會介紹，受颱風“山竹”影響，菲北部呂宋島部分地區發生山體滑坡，截至15日下午3時山體滑坡已造成至少2名當地居民死亡。



颱風“山竹”登陸後給菲北部帶來狂風暴雨，在受影響較為嚴重的卡加延省，不少地方民房屋頂被大風掀起，玻璃四處散落，樹木也被連根拔起。此外，由於颱風帶來的強降雨，包括首都馬尼拉在內的多個菲北部城市出現嚴重積水。14日開始，菲北部一些省市出現電力和通訊中斷，菲多個國際國內航班延誤或被取消，菲北部多個省市宣佈學校和政府非必要部門放假。



菲律賓氣象局表示，颱風“山竹”登陸菲律賓後強度有所減弱，截至15日下午1時，颱風“山竹”的中心已離開呂宋島進入南海海域，預計15日晚間至16日凌晨，颱風“山竹”將結束對菲律賓的影響。



“山竹”是今年以來第15個登陸菲律賓的颱風。作為全球台風災害最為頻發的國家之一，菲律賓每年平均遭遇約20次颱風侵襲。2013年超強颱風“海燕”曾重創菲律賓，據官方統計當時“海燕”造成了6000多人死亡、1700多人失蹤，數百萬人受災。