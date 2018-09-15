藝起來~8導覽會最終場 購藏成績亮眼

參展藝術家葉國華 中評社高雄9月15日電（作者 利炳詳）高雄市藝文團體理事長協會聯展藝起來~8今（15）日舉行最後一場導覽會活動，由協會理事長親自出席解說書法相關作品，為該展覽三場導覽活動畫下完美句點。



書法作品導覽會由林振豐、林壽泉 簡維亨 蔡嘉琛、林娜、柯耀程、葉國華、秦光武等理事長現場導覽作品，老師們生動精采的描述讓參觀民眾對書法字體、表現手法等有了更多認識。



參展藝術家葉國華表示，參與藝起來~8聯展的書法藝術家都擁有一定水準，藝術家無不關心自己的作品是否受到欣賞，他認為書法藝術要找到自己的市場，讓喜歡的人找到喜歡的作品，因此他鼓勵在場所有從事藝術工作者適當改變心態，應以市場行銷哲學的角度進行創作，讓藝術同時具有作品的價值與商品的價格。



台灣藝術公司副總經理柯芷吟吟受訪表示，藝起來~8聯展自8月24日開展以來，受到眾多藏家熱烈支持，每周舉辦的導覽會也讓觀眾實際與藝術家面對面對談，她也特別恭賀已獲購藏的藝術家，包含蔡梅芳彩墨作品《花季系列~夏荷游魚》、黃澤華雕塑作品《卸裝》、陳皆宏油畫作品《鳥園》、朱美珍撕畫作品《祥鶴獻瑞》、葉國華書法作品《心經》、宋瑞珍油畫作品《櫻樹滿道》、康美智彩墨與複合媒材作品《神遊太虛》、《春山泉湧》、吳智通攝影作品《夫妻同心》、林振豐書法作品《秋夜寄邱員外》、葉國華書法作品《心經》、《境隨心轉》、蔡玉祥水墨作品《祈安祐民》、簡維亨書法作品《出賽－行草》、黃宏茂雕塑作品《三春暉》。



藝起來~8 Arts Together

●日期︱2018/08/24(五) - 09/16(日)

●時間︱10:00 - 20:00(六、日12:00 - 20:00，週一休館)

●地點︱台灣藝術股份有限公司

●地址︱高雄市苓雅區中山二路483號

●開幕︱2018/08/26(日) 15:00

●導覽︱

第一場9/1(六) 15:00 油畫、水彩、雕塑

第二場9/8(六) 15:00 攝影、水墨

第三場9/15(六) 15:00 書法



