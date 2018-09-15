林富男：藝術市場融合新媒體 發展藝術循環經濟

台灣藝術公司董事長林富男 中評社高雄9月15日電（作者 利炳詳）“行政院”政務顧問、台灣藝術研究院院長、台灣藝術股份有限公司董事長林富男昨（14）日受今日新聞董事長林上紘之邀，以藝術市場、藝文產業等為主題，向120多位記者、編輯及專業人士、碩博生發表專題演說。



林富男首先提及，藝術家應具備人品、思想與技藝，以及敏銳的感受力、想像力與創造力，豐富的情感與創作性格也是不可或缺的特質，學歷、閱歷和生活的積累能讓藝術家在創作之路上走得更長更遠。



林富男表示，台灣藝術公司(8479)是全台首家藝術類興櫃公司，以台灣藝術家為主推動企業關注本土藝術，他觀察到，台灣藝術產業的一手市場呈現衰微與小眾化趨向，二手市場則持續低靡，主要是因台灣經濟大環境不佳的影響，藏家降低藝術消費量，此外他認為政府沒有注入良好的政策亦是關鍵因素。



據此，林富男分析政府應透過賦稅獎勵政策讓台灣企業典藏、支持本土藝術家的作品，以提升台灣整體藝術創作環境與全球齊平。他進一步以永續發展之概念指出，藝術應該與新媒體共同發展循環經濟，一手市場二手市場互相輪動，由藝術空間、畫廊如台灣藝術公司當一手市場，新媒體如中評社、NOWnews今日新聞擔任二手市場科技平台，讓台灣藝術市場與新媒體相互融合，共存共榮、相輔相成，發展藝術市場的循環經濟。



循環經濟（circular economy）之理論著重建立回買系統、重新設計商業模式等作法，以此達成一種再生系統。林富男援引相關理念，期望透過互聯網時代快速與廣泛的資訊傳播力，結合新媒體與藝術產業兩者，讓互聯網與新媒體推動藝術市場的發展、而藝術市場也拓寬互聯網世界的新視野，如移動拍賣APP客戶端、微信拍賣服務號等許多線上軟體應用，為藝術品交易提供新的平台，以低成本的方式產生社群交叉傳播效應，發揮市場上一加一大於二的加乘綜效。



林富男現任“行政院”政務顧問、台灣藝術研究院院長、台灣藝術公司董事長、高雄師範大學藝術學院講座教授、南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店及墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店總裁，豐富的觀光旅宿從業經驗使他在橫跨藝術產業時，能以價格、經濟等市場角度管理企業，台灣藝術公司即以其三創信念“勇於創始”、“敢於創造”、“成於創新”，在台灣文創產業中實踐藝術品的普及化、有價化及貿易化。