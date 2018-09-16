中評現場：台灣記者看大陸鄉村振興

“小康路上·看鄉村振興”兩岸媒體聯合參訪團在愚公移山景區合影留念（圖片來源：河南省台辦） 中評社北京9月16日電（助理記者 付麗）9月15日，由河南省台辦主辦的“小康路上·看鄉村振興”兩岸媒體聯合參訪活動接近尾聲。本次採訪歷時5天、橫跨5座城市、參訪8個村莊，通過走訪各種類型的鄉村感受改革開放四十年來我國鄉村的變化。採訪過這些村莊後，台灣的記者朋友頗受震撼，同時也引發了他們的一些思考。



台灣中天電視台記者嚴珮瑜表示：“今年是大陸改革開放40周年，2020年是要看到小康社會建成的重要節點，也是實現100年計劃的一個里程碑，外界也在關注這樣的道路要怎樣去實踐。大陸的農村人口占了8億人，要怎麼去提高這些人的人均所得，怎樣去帶動地方的GDP，我覺得這是一項非常浩大的工程，它必須因地制宜的去打造一些農村的特殊面貌，我覺得在河南在這一塊做的還蠻特別的，我們可以看到像莫溝村的窑洞民宿被很好的保留了下來，以前的窑洞就是貧瘠人間的住所，但是它現在卻能夠成為帶動觀光的賣點。當然有缺點的地方才會有進步，這幾天的行程看下來，我覺得目前我們看的比較多的就是當地的農產品在電商這一塊做的還不錯，但是除此之外呢？我覺得這是一個值得思考的方向，尤其是我覺得直播在大陸現在非常火爆，那麼農村發展是不是可以結合更前沿的互聯網技術去加大宣傳力度，而不只是把一個東西包裝的很漂亮，僅僅是通過電商的方式推廣出去。我想或許可以有更多文化或者創意層面的東西在裡面，有更多的青年參與進來，台灣在這一方面做的還蠻好的，我覺得兩岸在這方面彼此可以互相借鑒，可以有更多的交流。”



王玉燕是台灣《聯合報》的大陸特派員，她也為王屋村的發展提了一些自己的建議：“我覺得王屋村倚靠愚公移山景區的發展前景還是很廣闊的，但是我也注意到這邊的公共交通好像還不是特別方便，如果不是跟團或者自駕游，我個人來這裡的話可能還是很難找到這邊，所以希望今後在公共交通方面可以為大家提供更加便捷的服務。”



令台灣《天眼日報》處長田進江印象最為深刻的是今年內即將摘掉貧困村帽子的廟荒村。田進江說到：“廟荒村整體上看是很不錯的，雖然地理位置比較偏僻，未來在發展觀光旅遊方面可能還有待加強，但是村子的整體規劃非常不錯、村子非常整潔，令人印象深刻。不過出發前想要做功課卻在網絡上找不到關於這個村子的任何資料，這就很奇怪，當我來到這裡的時候發現村子真的很漂亮，所以希望今後在軟件方面村子可以更加重視宣傳。最後，我覺得廟荒村也可以進一步發展一下當地的特產，在村民家裡我有吃到他們這邊的花生，殼很硬果實很脆很好吃，我這次也買了一些回去送給朋友，這些特產真的很不錯，希望他們可以多多宣傳，拓展出更多營銷渠道。”

