中方議題組揭秘夏季達沃斯論壇熱點

中評社北京9月15日電／第十二屆世界經濟論壇新領軍者年會（2018夏季達沃斯論壇）即將於18日在天津開幕。圍繞“在第四次工業革命中打造創新型社會”的主題，近200場會議將陸續進行，上演一場“思想盛宴”。



作為迄今為止規模最大的夏季達沃斯論壇，哪些話題將會成為焦點熱點？新華社記者對夏季達沃斯論壇天津籌備辦議題組主要成員進行了專訪。



“第四次工業革命影響範圍非常大，不僅局限在經濟領域，更涉及到社會生活的方方面面，比如人工智能對醫療、教育等行業的重構，因此，本次論壇的熱點也應包括創新型社會的各有關方面。”夏季達沃斯論壇天津籌備辦議題組組長、天津社會科學院副院長鐘會兵說。



事實上，夏季達沃斯論壇已連續三年以“第四次工業革命”為主題，從2016年的“第四次工業革命——轉型的力量”，到2017年的“在第四次工業革命中實現包容性增長”，再到今年的“在第四次工業革命中打造創新型社會”。



中方議題組成員、天津社會科學院科研處處長蔡玉勝表示，就主題來看，從轉型到包容性增長，再到創新型社會，夏季達沃斯論壇對第四次工業革命研判的邏輯主線非常清晰，那就是社會的發展逐漸走向融合，而不再僅僅聚集經濟增長。



“面對打造創新型社會這一目標，應考慮三個層面的問題，第一是技術層面，技術變革給社會生活帶來便利；第二是社會倫理層面，隨著機器人的大量應用，人、機、物的關係會逐漸發生變化；第三是經濟層面，生產要素的重新組合，必然帶來經濟領域的諸多創新。”蔡玉勝說。

