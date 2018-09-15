衡東駕車撞人案已致12死43傷　嫌犯被批捕

中評社北京9月15日電／9月12日晚7時35分，湖南省衡陽市衡東縣發生一起惡性案件，犯罪嫌疑人陽贊雲駕駛紅色奇瑞路虎越野車衝入縣城洣江廣場，故意猛烈撞擊人群後，又下車持械砍傷現場群眾，截至目前，已致12死43傷（重傷16人，其中高危3人）。記者從公安機關了解到，14日，陽贊雲因涉嫌以危險方法危害公共安全罪，被檢察機關依法批准逮捕。



新華社報道，案件發生後，中央領導同志高度重視，作出重要批示指示。公安部立即派出工作組連夜趕赴衡東指導處置，湖南省委省政府成立專門工作組，全力開展醫療救助、善後處置、案件偵破等工作。目前各項工作正在有序開展中。



放貸賭博不務正業 六次判刑劣跡斑斑



犯罪嫌疑人陽贊雲，湖南省衡陽市衡東縣甘溪鎮人，1964年2月出生，初中文化，11歲時父親去世，33歲時母親去世。記者了解到，陽贊雲性格偏激孤僻、沉默寡言，不輕易與人交流。



陽贊雲有過三段婚姻，最後均以失敗告終，每一段婚姻都沒有生育子女。1992年，第一任妻子因離婚糾紛將他告上法庭；1997年，第二任妻子因他不顧家，兩人感情不和，結婚僅3個月便結束了婚姻；2007年，第三任妻子又因他性格偏執而離婚。案發前，陽贊雲交有一女友聶某某（1963年出生，衡東縣退休職工），兩人未領證結婚。



根據警方的調查審訊，陽贊雲初中畢業後一直沒有固定職業，他開過餐館、跑過運輸，後來在貴州開採金礦，積累了一定的財富。近年來，他的收入來源主要是依靠放貸收取利息。2015年，他註冊成立了一家農業公司，註冊資金1000萬元，實際到位50多萬元，但並未對外營業。平時，陽贊雲熱衷於賭博，2014年之前還經營過牌館。在案發前幾天，他還在一家牌館裡連續3天打牌。



案發後，警方從陽贊雲家中搜出他人寫的借條9張，涉及金額49萬元。同時，他也欠下了不少債務。案發時他駕駛的奇瑞路虎越野車，為2016年2月通過“零首付”按揭貸款方式購買，分三年還清，每月還一萬一千元錢，用之前的放貸利息還車貸，目前尚有6萬多元餘款未付。

