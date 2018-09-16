大華網：五角大廈對一頭熱的蔡政府潑冷水

美國防部拒絕國務院希望陸戰隊派駐AIT新館的要求。（資料照片） 中評社台北9月16日電／大華網路報15日發表社評說，自上任以來，蔡英文既不願延續馬英九政府“九二共識”為處理兩岸事務的基礎，又不接受“一中原則”，導致兩年多來的兩岸關係逐漸從冷和轉向冷對抗。由於民進黨與中共本來就對兩岸定位有嚴重分歧，在官方溝通機制中斷情況下，相互嗆聲事小，誤判彼此意圖而釀禍才是癥結所在。



社評說，為了反制大陸壓力，蔡政府極力拉攏美國及日本，希望藉由與這兩國密切合作及支持，突破中共矮化“我國”際地位以及緊縮國際活動空間的圍堵。平心而論，這是小國必然會選擇的路，亦即倚靠一友善大國來制約另一強權的壓力。若這是再平常不過的三邊關係的話，如此選擇是合乎邏輯的。



不過，台美中三角關係不完全適用上述理論，也是為何台海情勢變化仍舊脫離不了美中雙邊競合的主因。由於兩岸關係的特殊性，美國雖全力支持台灣的民主自由制度，卻不容跨越法理“台獨”的紅線。相同道理，美國雖承認中共政權、鼓勵兩岸對話，但反對北京當局在無任何理由之下就輕啟戰端。



社評說，在如此微妙的平衡下，對台灣的最好選項就是與兩強權和平為善。雖然因政治及軍事等面向的需求，我們必須依賴美國為後盾，但自甘為美國圍堵中國大陸的馬前卒卻是最糟糕的選擇。不幸的是，蔡英文選擇了這條路，甚至在面臨連續丟失邦交國的威脅之下，仍然沒有想回頭改善兩岸互動的念頭。



這兩年多來，蔡政府在對美工作上付出很多心血，似乎在今年有了回報。美國國會通過“台灣旅行法”、“國防授權法”等友台法案，希望能提升雙方官員互訪及軍事交流，強化“我國”軍武力。甚至4位跨黨派參議員連署提出“台灣盟邦國際保障與強化倡議”草案（簡稱台北法案），其目的除了希望強化台灣在國際社會的地位、並嚇阻“中華民國”僅存的邦交國轉向承認中國大陸外，更“要求美國政府採取行動，與世界各國政府接觸，以支持台灣的外交承認或加強與台灣的非正式關係”。

