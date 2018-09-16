快評：輸掉民心　蔡當局修法擋居住證難成事

中評社快評／大陸開放台胞申領居住證，台灣當局研議修法，擬對領取大陸居住證的台灣民眾除籍、限制從事敏感公職、參政權等。中時昨天一篇特稿文章分析，蔡當局應對居住證進退失據，“立院”修法僅是虛晃一招。



文章認為，綠營“逢中必反”的心態要落實到講究法理面與執行面的法條上，必然困難重重。若勉強倚賴多數強行通過，未來勢必面對“憲法”官司的考驗，最多只能在法條上加上兩句空泛的“加強監管”聊以自我解嘲，在蔡政府兩岸政策多添一項政治笑柄罷了。



民進黨當局想盡各種手段阻撓大陸給予台商、台胞方便的居住證政策，不斷招來抨擊。國民黨前主席洪秀柱認為，通過修法這種手段去限制人民是沒用的，民心在哪裡他會用腳表現出來，再多的技倆、規定都擋不了民心思變，那股潮流是阻擋不了的。



前陸委會副主委林祖嘉11日撰文問，申請居住證有那麼嚴重嗎？居住證是為了長期在大陸就業、就學或居住上的方便，而給予的一項便利，這與取得戶籍或取得大陸護照完全不同。林祖嘉說，在台灣有很多人持有美國國籍，宣誓對美國效忠，即使如此，台灣也沒有因此而註銷其戶籍或國籍。



人民有居住及遷徙自由，何況領取大陸居住證，連雙重國籍都談不上，憑什麼撤銷戶籍？從申領大陸居住證的人數快速增加的現狀看，民進黨當局在兩岸爭取民心的戰場上，又輸了一仗。