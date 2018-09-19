李慶鋒：民進黨六都有三優勢三要努力

李慶鋒。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）針對年底選舉，民進黨台北市議會黨團總召李慶鋒接受中評社訪問時表示，民進黨今年因“中央”執政包袱、第三勢力小黨競爭多，及不再與無黨籍台北市長柯文哲合作等影響，因此選情沒有2014年有利。至於在六都選舉中，他認為民進黨有三穩定、三要努力，前者是桃園市、台南市及高雄市，後者則是新北市、台中市呈現五五波，得注意與藍營在議題上的攻防，而台北市則要加把勁。



李慶鋒1967年生，台灣大學環境工程碩士、曾任“立委”高志鵬辦公室主任、民進黨台北市黨部執行長、台北市政府建設局機要秘書、陳水扁市長競選總部活動部主任，目前是連任三屆的台北市議員，並兼任民進黨台北市議會黨團總召。



目前在六都之中，民進黨在桃園市、台中市、台南市、高雄市執政。台北市是無黨籍柯文哲，國民黨只有新北市執政。



李慶鋒指出，在2014年“中央”執政是中國國民黨，當時社會氣氛是“國民黨不倒，台灣不會好”，到了今年是民進黨“中央”執政，施政若沒有得到選民認同，被批評也是很正常的，二來2014年的市議員選舉沒有太多的第三勢力小黨競爭，但今年在選舉上小黨競爭力道比較強，再加上綠柯不再合作，沒有柯文哲站台的外溢效應，所以相較起來民進黨整體選情沒有當年有利。



李慶鋒認為，目前在六都競選中，民進黨在桃園市、台南市與高雄市都較具優勢，而台中市、新北市與台北市都還需要民進黨籍候選人多加把勁努力。在台北市選戰中，柯文哲目前還是領先，而姚文智比較落後，但姚的近期支持度有在上升，且在10月初就會推出與市議員共同競選，因此是有可能在10月底前，支持度達到25％。



李慶鋒說，新北市部分，在促進轉型正義委員會近日爆出前副主委張天欽影射國民黨新北市長候選人侯友宜的事件，這件事是錯誤的，且張天欽的任用也是民進黨任用的，這沒有藉口，必須認錯、負責，因此短期內也會影響到民進黨新北市長候選人蘇貞昌的選情，在“促轉會”事件前蘇、侯兩人選情應是五五波的，而未來在民進黨儘速做出調查報告，讓民眾清楚事情始末就能替蘇止血，主觀上希望不要影響到年底。



李慶鋒指出，他認為台中市選情也是五五波，不過台中市長林佳龍應略勝一籌，主要是林在市政建設上跨越台中市區跟縣區的隔閡，勤跑基層也獲得不分黨派、大多數台中市里長們的認同，因此在前期民調中佔上風，但隨著國民黨台中市長候選人盧秀燕在派系整合上略有進展，且盧是媒體出身，十分了解如何創造話題，如打空氣污染、民調等，因此與盧秀燕在新聞議題的攻防上必須特別注意。



至於在桃園市，李慶鋒告訴中評社，桃園在選戰上並沒有爭鋒事件，格局上對鄭文燦相當有利，鄭最大的優勢就是執政4年來，非常耐煩地去處理府會關係、地方藍綠市議員及里長等，因此鄭的支持率囊括了藍綠陣營，且泛藍陣營在國民黨桃園市長候選人陳學聖與無黨籍桃園市長候選人楊麗環分裂，因此可以說鄭文燦的選情十分穩定。



李慶鋒說，民進黨在台南市、高雄市本就是長期佔有優勢的區塊，目前也還看不到比較大的變數，雖然日前發生暴雨導致水災，對選舉會有一些變化，但影響約1至2％的支持率，但事後台南市政府、高雄市政府推出善後治水政策就能止血，甚至因此引起候選人注意，推出可行的防洪治水政見，並得到“中央”支持的話，還有可能拉回影響力。



李慶鋒指出，台南部分，民進黨台南市長候選人黃偉哲，大體上都領先國民黨台南市長候選人高思博，但黃偉哲還需要繼續整合泛綠陣營的支持，包括與“立委”陳亭妃在初選時產生的誤會，及無黨籍台南市長候選人許忠信、蘇煥智等人的整合，以目前整合情況來看，雖然沒有100分，但是實力還是遠遠高於高思博。



李慶鋒表示，至於國民黨高雄市長候選人韓國瑜是熱鬧有餘、威脅不強，韓國瑜的話題性跟盧秀燕有得比，但盧整合了舊縣區的山線、海線、紅派與黑派等大老，而韓在基層的實力上就沒有如盧這麼強力，多是以空戰為主，對韓國瑜來說，選票可能不難看，但根本沒有勝選的可能。