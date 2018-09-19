台灣船員悲歌　沈瑞章哽咽憶大陸營救逃死劫

沈瑞章說，他在肯尼亞被釋放時中國大陸外交部還幫他辦了一張旅行證，才能順利返回台灣。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月19日電（記者 高易伸）阿曼籍漁船“Naham3”輪機長沈瑞章2012年3月至2016年10月被索馬里海盜挾持4年7個月，最後靠大陸官方與兩岸民間共同救援才逃過死劫平安歸來。他看到大陸日前協助被困在日本關西機場的台灣籍旅客脫困感觸良多，接受中評社訪問講到哽咽，台灣船員在海上像孤兒，難怪漁工對他說，他們最想去日本船或韓國漁船工作，萬不得已才會來台灣人的漁船。



“NAHAM3”是台灣船東洪高雄在安曼所註冊的遠洋漁船，2012事發後，就被索馬里海盜拉到岸上打爛了。今年64歲的沈瑞章歷劫返台本想退休，後因出事期間家裡欠債，申請職災理賠不順利，休息一年多後，轉到基隆“凱聖七號”當輪機長，改在近海作業。他接受中評社訪問時難過的說，台灣漁民、漁工是弱勢，台灣政府幾乎都讓他們自生自滅。



沈瑞章接受中評社訪問直言，他以前最支持民進黨，每天晚上吃飯一定要看政論節目，但發生遭索馬里海盜挾持獲救事件後，他深刻感受到台灣在外交上的無力感及身為台灣漁民的悲哀。歷經這次劫難，讓他看清楚很多事情。台灣每天吵藍綠統獨對百姓一點意義也沒，他的命不是他曾經最支持的民進黨所營救回來的。尤其談到22歲大陸籍船員王釗及另一名26歲印尼籍船員在被海盜劫持的過程中病死異鄉，他的淚水止不住地流了下來。



沈瑞章以非常痛心的語氣說，年輕時他支持黨外運動，也曾跟前民進黨“立委”（農運先驅）林國華上街頭衝撞，還被警察挨了幾記悶棍頭破血流。但他認為，現在的民進黨跟他在黨外時期理解的民進黨非常不同。他自嘲書念的少，不瞭解太深奧的政治與兩岸關係，但當他以人質身份被挾持時，卻感受不到民進黨對他的任何關懷。

