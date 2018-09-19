沈瑞章走過鬼門關　大讚福州老婆是菩薩

沈瑞章（中）說，兩個寶貝女兒沈榕恩（右）與沈榕華（左）是他的天使。（照片：沈瑞章提供） 中評社高雄9月19日電（記者 高易伸）阿曼籍漁船“Naham3”輪機長沈瑞章2012年3月至2016年10月被索馬里海盜挾持4年7個月，最後靠大陸官方與兩岸民間共同救援才逃過死劫平安歸來。他接受中評社訪問表示，以前自己很大男人主義，歷劫歸來後連朋友都說他變得很溫柔，很疼老婆。他感恩福州籍妻子楊秀慧不離不棄、積極奔走救回一命。



64歲的沈瑞章表示，他跟老婆兩人都屬羊，但剛好相差12歲，他35歲透過友人介紹取了福州老婆，那時老婆才24歲。歷經劫難，患難見真情的夫妻之情他總算是深刻體悟了，他就是兩岸婚姻的最佳見證者，現在只要他聽周遭有人批評陸配，他都會跳出來捍衛她們，要大家好好疼惜自己的牽手。



變成“愛妻一族”的沈瑞章通信軟體的頭像換成了與女兒的照片，一家人感情好到不得了。他表示，在台灣還是有很多會對陸配抱持異樣眼光，但這些都是沒必要的。大家不需要逢中必反或用有色眼鏡對待她們。



沈瑞章直誇老婆很漂亮能幹獨立，平時在市場賣衣服。在他被海盜挾持的1672個日子裡，獨立把兩個女兒拉拔長大，對家庭、對子女教育付出了很多心血。對於老婆的辛勤付出他這輩子無以回報，只能抱持一顆感恩的心把過去對健康不好的惡習戒掉，把身體養好想多陪陪妻女。



談到兩個寶貝女兒沈榕恩與沈榕華，64歲的沈瑞章藏不住驕傲與喜悅說，她們現在都從事護理工作，是病人的白衣天使，也是他生命中的天使。以前女兒不太愛聽他嘮叨，但遇劫歸來後家人更珍惜彼此相處的時光；有時候他在家裡見女兒礦泉水喝一半就不喝了都會叨念自己被海盜抓走時，苦的連水都沒得喝，女兒以前不愛聽但後來態度也轉變，父女相處倒也融洽，也算一種生命中的因禍得福。



沈瑞章還向中評社表示，老婆當年為了救他還被詐騙集團騙了新台幣500萬元，直到他被釋放返家後老婆還不敢讓他知道，後來因女兒說出口他才曉得，他沒怪老婆反而安慰她就當行善，老婆被騙也是關心則亂，自己的命也是各界善心人士協助，出錢出力才換回來的。只要老命還在，錢再賺、再存、再還就好了。



沈瑞章感性地向中評社說，有些話他不好意思說，但他老婆真的是他的菩薩，而兩個女兒就是他生命中的天使。



沈瑞章老婆楊秀慧當年為救他積極奔走，最終找上國民黨“立委”蔡正元協助，後來蔡派特助李俊敏交涉，而大陸海協會副祕書長王小兵、台灣薇閣基金會董事長李傳洪也參與救援，最終在兩岸官民合力，及台港、印尼等企業家相助下談妥贖金，於2016年10月19日把26名倖存人質釋放。