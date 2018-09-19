社評：美印2＋2會談象徵意義大於實際影響

中評社北京9月19日電（評論員 胡志勇）近日，再三推遲的首次美印外交與防務“2＋2”會談終於在印度舉行，美國國務卿蓬佩奧、國防部長馬蒂斯與印度外交部長斯瓦拉傑和國防部長希塔拉曼舉行了會談，兩國就軍事、安全等議題舉行了戰略對話。雙方表示將在地區和全球的安全問題上加強合作。



2017年6月，印度總理莫迪訪美時與美國總統特朗普會談時宣布：雙方同意將在外交和國防高級官員層面建立“2＋2”對話新機制。



此次姗姗來遲的“2＋2”會談簽署了《通信互操作性與安全備忘錄協議》（COMCASA）。該協議也是美印關係三個“基礎性協議”之一，為印度購買美國敏感軍事裝備鋪平了道路。



美印“2＋2”機制為兩國發展戰略夥伴關係和強化安全合作創造了歷史性機遇，也進一步推動了兩國共同應對挑戰的努力。特朗普強調“印太”地區對於維護美國國家安全利益的價值，把亞太戰略部署擴展到整個“印太”區域，積極在“印太”地區構建軍事安全構架。美國希望通過合作使印度成為其在“印－太”地區的“棋子”，美國更加希望印度在地區安全中扮演重要作用，把印度納入美國的戰略軌道，使其服從或服務於美國的戰略利益。在軍事上，美國期望印度參加更多的聯合軍演，加強其在地區海上安全中的作用，並增加武器採購。而印度希望通過加強與美國的軍事合作，減少對俄制武器的依賴，實現武器裝備來源多元化，填補武器需求缺口與短板；更希望借此提高印度在國際社會的地位與影響力；同時，印度還希望以積極發展與美關係為籌碼，在和俄羅斯、中國、日本等國打交道時占據主動。但是，美印之間仍存在諸多分歧：



第一、在阿富汗和平進程中，印度一致希望發揮積極作用，但特朗普發布的新阿富汗戰略和南亞政策，強調以美國為中心逐步實現阿富汗和平，印度擔憂在阿富汗問題上被其他大國邊緣化。



第二、在軍售方面，目前印度已就購買S－400防空導彈系統完成了與俄羅斯的合同談判，可能在今年10月俄羅斯總統訪印時簽署。印度從俄羅斯引進5個營的S－400防空導彈，價值高達55億美元。此舉引起美國的極度不滿。美印雙方在此問題上的立場都很強硬，而印度始終堅持要從俄羅斯購買這套防空導彈系統。



第三、出於制裁伊朗的需要，美國反對印度從伊朗購買原油，令印度難以接受。



第四、在雙邊貿易方面，美國對印度加征鋼鋁關稅，印度進行了反擊，並提高了部分從美國進口產品的關稅，致使美印雙邊經貿合作受到了影響。



第五、印度對美國特朗普政府反覆無常的不穩定性十分擔憂，美印關係難以實質性深入發展。



實際上，儘管進入21世紀以來，美印兩國都有深化雙邊戰略防務合作的迫切需求。而且，美印安全和防務合作不斷推進，但美印雙方分歧難以在短期內化解，美印關係前景具有較大的不確定性。



首次美印“2＋2”部長級對話表明美印之間戰略安全合作機制建設不斷強化，逐步接近美國與其地區盟國日本和澳大利亞等國的水平。隨著美印“2＋2”部長級對話機制的確立，日印之間和澳印之間的戰略安全合作機制必將進一步升級。美日澳印四國安全聯盟有可能迅速形成。



隨著中國綜合國力不斷上升，美國積極在全球布局，以聯合對抗中國，遏制中國的崛起。特朗普推出“印太”戰略，希望印度積極參與，並成為抗衡中國的重要國家。美國希望印度與其一道共同反制中國的“一帶一路”倡議，將中國排擠出全球價值鏈和產業鏈條，使中國陷入閉關鎖國的狀態，進而通過軍備競賽等手段遏制中國崛起。



由於印度將中國視為其崛起的重要威脅，印度高度重視與美國的戰略夥伴關係，積極利用美國來制衡和遏制中國，不斷強化與美國的戰略防務夥伴關係，尤其在防務領域，近年來，美、印兩國安全合作快速發展，雙方通過武器和技術轉讓、聯演聯訓、反恐行動等多種形式展開了交流協作。而且，近年來美印聯合軍事演習規模不斷擴大，交流範圍不斷拓展。



去年的洞朗對峙使印度外交陷入尷尬境地。莫迪政府不得不調整其外交政策，四面玲瓏，積極發展了與中、俄等國友好合作關係，並刻意與美國拉開了距離。而且，印度對於美國長期以來的不信任根深蒂固，印度一直視印度洋為“印度之洋”，不容其他大國染指，其深化與美國防務合作最主要的戰略意圖是欲在印度洋地區維持一種戰略平衡，以實現利益最大化。



因此，首屆美印“2 2”對話象徵意義大於實際影響，軍事合作已成為推動美印關係的關鍵因素；但印度不會成為美國的“戰略棋子”，印度戰略有很強的自主性。在軍事合作上，印度不可能對美國亦步亦趨，未來美印關係的發展仍將是分歧與合作共存的態勢。