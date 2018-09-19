李在中：知識分子盡責　兩岸終會撥雲見日

《朵雲封事》一書作者、台北故宮博物院前副院長李霖燦先生之子李在中。（中評社 海涵攝） 中評社北京9月19日電（記者 海涵）18日上午，“兩岸共話書生救國，探尋烽火文化傳承《朵雲封事》新書座談會”在北京大學靜園舉行。《朵雲封事》一書作者、台北故宮博物院前副院長李霖燦先生之子李在中接受中評社記者採訪時表示，在兩岸當前的局勢下，兩岸知識分子的責任就是要發揮知識分子的良心，每個人負擔好好每個人的責任，終究會有撥雲見日的一天。



記者提問道，在兩岸當前形勢下，兩岸知識分子可以為促進祖國統一做些什麼？李在中表示，知識分子的責任就是要發揮知識分子的良心，把真實的文化及其意義寫清楚、做清楚，文化研究要做得完完整整、邏輯清晰。兩岸的知識分子若都能做到如此，兩岸之間的局勢終究是會在時間的作用下撥雲見日，祖國的統一就不是問題。



李在中指出，在每個時代，每個人要做好自己應該努力做好的工作。在跟日本作戰的時候，李濟深先生解釋“全面作戰”時表示，“工與工鬥，農與農鬥，我們中央博物院不要去問前線的戰士是否能打贏敵人，而是要問中央博物院的人是否能跟東京（京都）博物院的人相比”。每個人做好每個人的責任，終究有撥雲見日的一天。



李在中談到，之所以創作《朵雲封事》一書，初衷是為了使過去那段塵封的歷史被更多的人知道，“這段塵封的歷史如果再不把它寫下來可能就越來越少人知道，知識分子就是具有這種歷史責任感。”

