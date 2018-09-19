中評現場：又到九一八　兩岸共話書生救國

座談會現場。（中評社 海涵攝） 中評社北京9月18日電（記者 海涵）18日上午，“兩岸共話書生救國，探尋烽火文化傳承《朵雲封事》新書座談會”在北京大學靜園舉行。是次活動由國務院台灣事務辦公室交流局、民盟中央文化文員會指導，北京大學蔡元培研究會主辦，潘天壽基金會、北京出版集團承辦。民盟中央副主席、中國文聯副主席張平書面致賀；中國作家協會副主席白庚勝，原中央美術學院、中國美術學院院長、國畫大師潘天壽先生之子潘公凱，北京出版集團總經理曲仲，北大蔡元培研究會會長蔡磊砢分別致辭。



此次活動借由台北故宮博物院前副院長李霖燦先生之子李在中的一本新書《朵雲封事》的因緣，邀請到兩岸歷史、考古、文博等領域專家學者與相關歷史人物後人代表，座談抗戰時期中國近現代考古文博學術體系，及中國藝術史研究體系在國難時期的萌芽和發展，並還原中國第一代考古文博學者共赴國難、救亡圖存的生命歷程，描繪幾代愛國學者“胸懷天下”的集體群像。



張平在致辭中說，《朵雲封事》座談會更深更高的意義並不在一本書，一個人，而是在於中國文化的傳承和發揚。李在中先生的《朵雲封事》是榜樣，一個開始。新時代的新使命，讓中國文化走出去，為建立人類文明共同體做出中國獨特的貢獻。白庚勝則從民族學的角度高度，潘公凱先生從藝術史和藝術教育方面高度評價了《朵雲封事》這本書。



蔡磊砢從蔡元培150周年誕辰談起，認為這本書對於研究蔡元培的美育思想具有補白的意義。20世紀30年代，愛國知識分子蔡元培、傅斯年、李濟等奉“科學研究”為圭臬，在“教育救國”的偉大理念下提議倡建了一個集典藏展覽、學術研究、公眾教育於一體的綜合性大型博物院——“中央博物院”。他們希望，通過整理文物、研究歷史，來凝聚民族文化向心力，樹立民族自信心。他們開創了中國綜合性集科研與教育於一身的博物館建設的先河。

