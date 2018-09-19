孫大千語中評：台灣人民對大陸開始務實評估

孫大千。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月19日電（記者 黃文杰）傾綠的台灣民意基金會最新民調顯示，支持未來兩岸統一超過維持現狀，中國國民黨前“立委”孫大千接受中評社訪問表示，這訊息狠狠打了國民黨與民進黨巴掌，最該反省是國、民兩黨，過去國民黨執政，給大家“不用選擇”可能，若國民黨繼續沒辦法讓大家有信心，逼民眾做選擇，會走“不一樣的路”。



他也觀察到，台灣人民對中國大陸開始務實評估，包括大陸釋出31項惠台政策，以及給予在大陸台胞居住證等措施，有效把台灣人民與政府做了切割。



台灣民意基金會17日舉行“台灣人眼中的蔡英文”民調發表會，針對統獨調查，36.2%認為未來台灣獨立比較好，26.1%認為未來兩岸統一比較好，23.2%認為未來維持現狀比較好，14.6%沒有意見、不知道、拒答，數據令人驚奇是“兩岸統一”現在已經超越“維持現狀”，成為僅次於“台灣獨立”的選項。



國民黨中壢區黨部18日上午舉行研習會議，講師是前“立委”、也是陳學聖競選總幹事孫大千，他在課程坦言，過去每逢選舉，一堆國民黨大老排排站，年紀近千歲，手拉手高喊“維持兩岸和平就靠國民黨”，結果效果正在遞減，現在民進黨執政這麼爛、台灣這麼慘，已經走到“一個台灣兩個世界”，愈來愈多人反思，到底“我的未來”在哪裡？



演講結束，孫大千接受中評社訪問，特別針對蔡英文執政，認同兩岸統一比例增加，反觀國民黨馬英九卸任，認同台灣獨立比例達到最高，對於這樣的兩岸認同做評論。



孫大千告訴中評社，現在台灣對於兩岸關係的看法已經有了很大轉變，有幾個點可以觀察：

