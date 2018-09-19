李慶鋒：姚文智10月會上揚逼近柯、丁

李慶鋒。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）針對台北市長選戰，台北市議會民進黨團總召李慶鋒接受中評社訪問表示，目前仍是無黨籍台北市長柯文哲領先、中國國民黨丁守中居次，民進黨姚文智落後；市黨部已規畫聯合競選，9月30日之後各市議員競選總部成立邀姚同台、選舉看板一一掛上等，屆時氣勢便會出來，支持度就會上升。姚還是有可能後勢看漲，逼近柯文哲與丁守中。姚自己也說過，希望在10月底想辦法讓支持度到達25%，



李慶鋒1967年生，台灣大學環境工程碩士、曾任“立委”高志鵬辦公室主任、民進黨台北市黨部執行長、台北市政府建設局機要秘書、陳水扁市長競選總部活動部主任，目前是連任三屆的台北市議員，並兼任民進黨台北市議會黨團總召。



李慶鋒接受中評社訪問時表示，基本上台北市長選情他認為柯文哲還是領先，丁守中居次，而姚文智在現階段而言比較落後。主要是因為社會討論的話題還是集中在柯文哲身上，再次是綠柯不再合作的中心人物姚文智，而丁守中可能有自己的選舉節奏，但在媒體上的討論度並不多，不過近期民調顯示，雖然姚文智落後，但支持度有緩步提升的跡象。



李慶鋒說，柯文哲的優勢是高知名度、年輕人高度支持，及操作議題能力非常強，原本該是挑戰者們提出議題打現任市長，但無論是姚文智或丁守中都沒有柯那麼強的議題吸引力。而柯也因是現任市長，可以打政績牌，但最近這3週以來，柯市長在言語上有疏失，包括在市議會爆粗口、表達對女性的不尊重等小錯誤，都讓柯在中間選民的聲勢有所流失，因此在民調受有些受挫。



李慶鋒分析，柯文哲現在的戰略是想要拿藍營的選票，包括恢復退休公教人員福利、參與第一次秋祭忠烈祠、拜訪榮民之家和老榮民共餐等動作，都是試著想要營造自己在泛藍陣營的影響力。至於丁守中也不是佛系候選人，只是戰略比較靜態，不表示丁就沒有努力在爭取支持度。



李慶鋒話鋒一轉地說，姚文智還是有可能後勢看漲，逼近柯文哲與丁守中。姚自己也說過，希望在10月底想辦法讓支持度到達25%，在未來姚的競選策略可分成三大區塊，組織戰、政策與強化議題操作。在組織戰的部分，已經有市議員開始動作要掛“與姚同行”的選舉看板了，其中在中山大同區的民進黨市議員梁文傑日前就已掛出。



李慶鋒說，民進黨北市黨部也在籌措未來推出市議員與姚文智的聯合競選，目前在台北市內湖南港區、松山信義區、中正萬華區、大安文山等四區已確定會在公車上張貼姚文智與綠議員候選人們的形象廣告，而每個選區的議員們未來成立競選總部時，都會是姚的競選分部，也同樣會邀請姚站台，時間點約在30日至10月20日之間，20多席的市議員候選人們都出來，挺姚的氣勢就出來了。



李慶鋒指出，政策部分，在海基會副董事長姚人多來幫忙姚文智競選團隊後，一直盯著姚推出政策，子彈上準備得滿多的，只是還沒有打出來。需要等待與柯文哲交鋒的時機，才會吸引媒體報道、民眾討論，不過就算沒有交鋒的時機，也規劃會放上臉書。姚在議題操作的部分確實沒有優勢，但這塊姚也有所規劃，以應對即時性、時效性強的議題。

