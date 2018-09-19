中評關注：平壤市民五彩繽紛喜迎文在寅

兩位領導人乘車遊行（圖源：首爾韓朝峰會新聞中心） 中評社首爾9月19日電（記者 崔銀珍）當地時間9月18日上午，在平壤機場受到隆重歡迎的韓國總統文在寅和朝鮮國務委員會委員長金正恩分乘兩輛車前往平壤市區。當車隊進入平壤市區後，平壤市民整齊地列隊站在馬路兩邊，歡迎韓國總統文在寅的到來。女性統一穿著韓服、男性統一穿著西裝的平壤市民有序地高喊：“祖國統一”“和平繁榮”“歡迎”等口號。中評社記者看到直播畫面顯示，平壤街頭可謂五彩繽紛、喊聲震天、萬人空巷，場面相當震撼動人。



原本乘坐兩輛車的文在寅與金正恩在中途走下車，向平壤市民揮手致意。一名當地女性向文在寅獻上了獻花。此後兩人同乘一輛敞篷車，在20多輛摩托車的護衛下，接受著平壤市民夾道歡迎前往百花園國賓館。



中評社記者也注意到直播細節：當文在寅在車上向平壤市民揮手致意時，金正恩則站在旁邊一直輕輕鼓掌。值得一提的是，車隊路線涵蓋了三大革命展覽館、永生塔、黎明街、錦綉山太陽宮殿等平壤市區重要地標。11點19分許，文在寅與金正恩同乘一輛奔馳車抵達百花園國賓館。遠在首爾新聞中心的青瓦台國民溝通首席秘書尹永燦表示，從機場到百花園的路上，文在寅及金正恩委員長受到了平壤市民的夾道歡迎。



根據機場到百花園國賓館的路程及抵達時間，文在寅和金正恩同乘一輛車單獨對話的時間應該在40到50分鐘。10點21分從機場出發的文在寅和金正恩，在11點19分許抵達百花園國賓館，比預定時間晚到近20分鐘。其實，今天的這個畫面與十八年前非常相似，早在2000年時任韓國總統金大中訪問平壤時，也是從機場到百花園國賓館的路上和時任朝鮮最高領導人金正日同乘了一輛車。而十八年後，雖領導人早已更換，但韓朝終是再次打破了隔閡聯繫到了一起。



中評社記者對韓國總統文在寅臨行前的一句話印象深刻，他說，“我想得到的就是和平。而不是隨著國際形勢發展會產生動搖的臨時性變化。我想要的是，不管國際形勢如何發展，都不會動搖的不可逆轉的永久性和平。”此外，文在寅總統抵達平壤順安機場後，在下機舷梯之前提到了初訪平然的感想，他說，“從飛機上到下飛機時，我一直在看朝鮮的山川和平壤市內，看起來根本感覺不到是龜裂的土地，果然是我們的江山。”這一席話著實動人。



半島終戰，是多少年來多少人的期盼，望我們終有一天能見證它的到來。



（後方支援記者：郭至君）

