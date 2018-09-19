甘肅幫扶藏民脫貧 用“藏家樂”點石成金

走進夏河縣達麥鄉當應道村的農家院，客廳明亮寬敞，房屋整潔溫馨 中評社夏河9月19日電（記者 徐夢溪）走進夏河縣達麥鄉當應道村的農家院，客廳明亮寬敞，房屋整潔溫馨，屋中按照藏族人的習慣，錯落地擺放著沙發、茶幾、榻，裝飾充滿藏族風情。



這正是甘南甘南藏族自治州近幾年著力推進的扶貧項目。18日，海峽兩岸記者精准扶貧聯合採訪團赴當地，採訪當地脫貧攻堅情況。



達麥鄉當應道村是一個以藏族聚居為主的村寨，是典型的半農半牧村莊。隨著國家保護生態環境政策實施，原有的種養殖業難以得到發展，全村經濟來源面臨困難。



為了加快改善村莊群眾的生產生活水平，該村利用獨特的自然風光和動植物資源豐富的優勢，在保護生態環境的同時進行資源重新配置。



當應道村距離著名景點拉蔔楞寺僅15分鐘車程，且緊鄰省道，交通優勢明顯。當地政府利用規劃建立“拉蔔楞旅遊大景區”的契機，在當應道村進行旅遊專業村建設。據悉，現在該村已經建成藏家樂31家。



達麥鄉達麥行政村村委會主任加考告訴記者，當地共有53戶農戶，在申請辦農家樂後，通過縣政府對衛生等條件的考核，有31戶獲得承辦資格。自建設藏家樂後，今年到目前為止，村子已經接納遊客十幾萬人。



“我們這個鎮上，男人跑運輸，做生意比較多，都出去幹活，老人和女人呆在家里。這樣可以順便賺點錢，把老人和小孩都顧上了，然後家里老人和女人，每年呆在家里賺8000多，老人心里也高興。年輕人夏天還可以出外打工。花自己的錢，老人心里特別舒服。”加考告訴記者。



目前這裡已經建成的藏家樂僅具有住宿功能，村莊正計劃投建飲食和娛樂項目。“這樣就可以吃玩，到老百姓家住，然後到拉蔔楞寺看一下。”



目前，通過政府提供的130萬元扶持資金和群眾自籌的93.28萬元，以及2018年財政扶貧入戶資金，村子已經成立了公司，群眾按照股份入股。該村將作為改革實踐窗口，計劃發展成為日接待遊客千餘人的大型綜合性風景旅遊景區，以此實現農牧民收入增長的目標。



加考充滿信心地說：“公司現在已經成立了，明年正式開始運營，也會開始宣傳。這樣把旅遊點做出來，一年賺個50、60萬沒有問題，每戶可以分8000到10000元。”

