中評關注：重要支柱選前入獄讓她們頓失奧援

傅崐萁遭判刑將入獄，妻子徐榛蔚花蓮縣長選情將受到影響。（中評社資料照） 中評社台北9月19日電（記者 張嘉文）隨著前花蓮縣長傅崐萁即將在中秋節過後入監服刑，中國國民黨為免傅妻、花蓮縣長候選人徐榛蔚選情受影響，目前傾向讓徐選前不辭“立委”，以保留一定的資源可以運用；此外，類似狀況，哥哥張榮味已入獄的雲林縣長候選人張麗善，國民黨同樣也不會要求其選前請辭，避免自斷手腳。



傅崐萁被控於“立委”任內涉嫌炒作合機股票，遭判刑8個月定讞，25日將入獄服刑。“內政部”依地方制度法第79條規定，解除傅崐萁職務，“行政院”核定花蓮縣代理縣長由“法務部次長”蔡碧仲接任，17日正式上任。



國民黨評估，傅崐萁入獄對於妻子徐榛蔚的選情影響一定有，且這樣的劇本早在今年初就已經想到，沒想到真的發生。外界盛傳，蔡政府指派蔡碧仲代理花蓮縣長，會在選前這段時間把縣府徹底翻過來查，目的很明確，就是要針對徐的團隊，而徐頓失強力奧援，近來也積極密會研商因應之道，要將影響降到最低。



為了培植2018縣市長人選，並擴增不分區“立委”可當選名額，朱立倫在國民黨主席任內提名本屆不分區“立委”時，包含黃昭順、吳志揚、張麗善、徐榛蔚等“政治組”人選，約定任滿兩年便要請辭“立委”選縣市長。



因此，徐榛蔚雖是政治組不分區“立委”，卡到不分區1／2條款約定，但現在是非常時刻，要徐再將“立委”職位辭掉，顯然是自斷手腳的行為，所以這樣的約定會審慎考量。



同樣狀況也發生在同黨的雲林縣長候選人張麗善身上。張家大老、雲林縣前縣長張榮味被判8年有期徒刑、褫奪公權4年定讞，7月10日入獄，已影響張麗善組織動員和募款能力，此時要張麗善依約請辭“立委”並不合理。

