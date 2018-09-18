林富男：提倡藝術4.0 呼籲跨產業協同創新

台灣藝術公司董事長林富男提出藝術4.0 中評社高雄9月18日電（作者 利炳詳）台灣的藝術收藏與投資市場相較歐美起步得晚，然而台灣市場對藝術品在近年展現出不容小覷的需求，全台大大小小的藝術博覽會都吸引了全球各地藏家的目光，台灣藝術公司董事長林富男日前面向120多位記者、編輯及碩博生，發表“藝術市場4.0”的概念，對台灣藝術產業之現況與未來提出寓言。



林富男表示，文創藝術產業將會逐漸取代房地產，進而促進經濟轉型升級，買畫也能像買房一樣，不斷增值，他說：“你買房賺一倍，我買藝術品賺10倍，別人典藏藝術品賺百倍，藝術品作為投資品將會成未來主流風潮”林富男過去舉辦台灣之美油畫比賽長達十多年，近年成立台灣藝術公司後積極帶領眾多台灣本土新銳藝術家參與藝術博覽會，推廣藝術文化經驗豐富。他認為，藝術收藏的精神回饋和財富回饋是不可限量，也是家族財富傳承的核心，藝術品天生就是一種投資品，俗云，黃金有市書畫無價，盛世藏書畫亂世收黃金，收藏藝品不僅是一種財富，更是一種品味。



林富男現任“行政院”政務顧問、台灣藝術研究院院長、高雄師範大學藝術學院講座教授、台灣藝術股份有限公司（8479）董事長、南台灣觀光產業聯盟總召集人及高雄漢王洲際飯店、墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店董事長等職。



林富男在會上向企業界呼籲，購藏本土藝術品是具有前瞻性的投資計劃，他進一步指出，購買藝術品可以抵禦通貨膨脹，是名利雙收的好生意，企業收藏將會推動藝術市場的爆發。因此，林富男提出“New Media＋ARTCCI=藝術市場4.0”的想法，他表示，工業4.0的典型範例是德國，其核心精神在於透過“連結”與“優化”增進企業競爭力與獲利，而藝術4.0就是藝術產業結合互聯網或創新產業，加入了計算、數據、知識，達成傳統產業各層面的創新。



林富男談到，該公司營運的藝富網電子商城artrich.tw是網際網路加藝術市場的範例，如今他強調 New Media＋ARTCCI，即是新媒體＋台灣藝術公司，兩者互相連結，互相加成，共同行銷並提供優質服務，以“智慧”、“協同”的理念，讓藝術品跨越產業別的疆界，一同步入跨界融合新時代，創造更多更大的附加價值。

