“未富先老”如何应对

中評社北京9月19日電／日前，国务院常务会议明确，抓紧研究适当降低社保费率，确保总体上不增加企业负担。



人民日报发表中国人民大学财政金融学院教授朱青文章表示，社保缴费率下调空间有多大？关键看缴费率调低后会不会导致入不敷出。



社保费是按工薪的一定比例徵收的，它无疑是企业劳动力成本的一部分。当前，企业压力大，如果再增加劳动力成本，经营就会面临更多困难。但另一方面，国家也要保障老年人的生活待遇，退休金不能降，甚至还要随物价的上涨有所提高。这样，职工基本养老保险制度就面临著一定的收支矛盾。



造成上述矛盾的根本原因，是中国的“未富先老”。我们国家人均GDP还不到9000美元，60岁以上人口就达到了17%以上，而且未来一二十年內老年人口还要大幅度增长。老年人退休前创造财富，退休后消耗财富，而财富主要是年轻人创造的，这就会造成代际之间的矛盾。即使是发达国家，面对日益严重的人口老龄化现象，也都出现了国家财力不足的问题。



文章分析，从当前中国城镇职工基本养老保险的财务状况看，全国收支总体是结余的，但地区之间收支状况差距较大：有的省份结余所剩无几，有的省份(往往是劳动力流入的地区)则能做到“收支平衡、略有结余”。



造成各地养老负担差異的主要原因，是劳动力流动导致的各地退休职工抚养比参差不齐。目前，全国平均是2.7∶1，即2.7个在职职工缴费养1个退休职工，但在经济发达的广东抚养比超过8∶1，而劳动力大量流出的黑龙江和吉林，其抚养比分别为1.3∶1和1.4∶1。抚养比较低的地区，养老保险基金收支矛盾比较突出。



文章指出，解決养老基金的“苦乐不均”，最彻底的举措就是实现全国统筹，但短期內很难做到。从今年开始，基本养老保险基金中央调剂制度可以起到“抽肥补瘦”的作用，对缓解矛盾会起到一定的作用，今后还要不断加以完善。



未来，恐怕还应增加一般公共预算对基本养老保险制度的补贴，可以让社保费的负担在劳动力、资本和消费三大税基之间进行合理的分摊。



另外，中央已经決定，要划拨一部分国有资产充实社保基金，这项工作如果落实到位，对缓解矛盾也会发挥积极作用。



从经济角度看，解決中国养老问题的根本出路，在於大幅度提高职工的劳动生产率，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。这样，创造的物质财富在充分满足年轻人消费的同时，还能满足退休职工的养老需求。





