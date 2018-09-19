中歐班列成帶動沿途經貿發展的“火車頭”

中評社北京9月19日電／8月26日，X8044次中歐班列順利抵達武漢吳家山鐵路集裝箱中心站。至此，中歐班列累計開行數量已達10000列。穩定運行的同時，返程比例的穩步提升更是一大亮點，數據顯示，2018年上半年，中歐班列開行數量同比增長100%、已占去程的69%。短短6年，經歷從無到有，被譽為絲路“鋼鐵駝隊”的中歐班列正步入穩定發展的新階段。



經濟日報發表記者暴媛媛述評文章表示，中歐班列發展的初期，市場曾有過不少質疑：離開補貼後的班列能否正常運行？如何有效解決返程空載的問題？一組數字或許可以作出回答：自2011年重慶—杜伊斯堡首班列車成功開行以來，中歐班列規模數量呈現井噴式增長，班列從國內48個城市開行，到達歐洲14個國家42個城市。2011年至2016年，中歐班列實現從17列到1702列的跨越；2017年，中歐班列全年開行3673列，同比增長116%，超過2011年至2016年開行數量總和；今年，僅上半年就已開行2490列，尤其是已實現返程班列比例的穩步提升：2017年返程班列同比增長123%、占去程的53%；2018年上半年，返程班列又同比增長100%、占去程的69%。



滿載連接中歐兩端的貨物與希望，這趟橫跨歐亞大陸的絲路快車持續前行，不僅見證了中歐間貿易的互聯互通，也有力地說明，經歷了初期必要的培育之後，依靠市場的力量，中歐班列有能力實現平穩運行，也有能力成為帶動沿途國家地區經貿發展的“火車頭”。



文章分析，“火車頭”的作用首先體現在貿易的互聯互通上。伴隨“一帶一路”建設的落地生根、持久發展，中歐班列儼然成為“一帶一路”沿線上一道流動著的貿易風景線。從機械設備、電子產品到餐桌上的異域風味，從木材、整車到服裝鞋帽、日用百貨，貨物品類日益豐富，貿易規模逐漸擴大，中歐班列架起的橋梁不僅連通著中歐間的貿易企業，也惠及了沿線國民眾的日常生活。



聯通亞歐大陸，中歐班列還為沿線產業、經濟的發展帶來了新的機遇。從國內來看，部分衰退的沿線貨運體系被再次激活，內陸城市的外向型發展找到了新的出口；而班列所經之處，新的物流、工業、商貿中心正拔地而起，產業園區建設如火如荼，成千上萬的就業機會惠及當地民眾。歐盟統計數據顯示，今年上半年，中國成為歐盟出口第二、進口額度最高的貿易夥伴國。海關數據顯示，今年前7個月，我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口4.57萬億元，增長11.3%。串聯起歐亞交通運輸幹線的中歐班列，正發揮著越來越強的經濟集聚和輻射功能。



同時，中歐班列不僅是“一帶一路”建設的受益者，也是相關建設的實際參與者和推動者。一方面，中歐班列的常態化運營為中歐之間的物流提供了便捷的陸路通道，彌補了海運時間長和空運費用高的不足，已成為拉動我國與歐洲各國經濟共同提升的重要方式。另一方面，作為國際物流組織的新模式，班列沿途國家間鐵路、口岸、海關等部門的合作日趨密切，依托於“一站式”服務、“一體化”通關、“全過程”監管的高效服務等實踐，中歐班列不僅可以大大節省跨國物流成本，也將提升沿線各國商品的市場競爭力。



未來，在推進“一帶一路”建設的大背景下，中歐班列還將在國際鐵路合作機制創建、國內企業合作平台搭建、運輸保障體系框架構建、全程物流服務體系建立、通關便利化水平、國際聯運創新發展、運行安全保障、品牌效應等方面貢獻智慧與力量。中歐班列的運營，本身就是新運輸模式、新技術手段及物流創新發展的實踐過程。以多式聯運為例，中歐班列縱深發展正在嘗試突破原有的運輸和貿易限制，成為我國創新物流發展的試驗田和先行區。借力“一帶一路”的東風，承載著共商共建共享的全球治理新理念，中歐班列必將叫響合作共享的國際品牌、成為帶動沿線國家地區經濟發展的黃金通道。



