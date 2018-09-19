共享经济发展当扬长补短

中評社北京9月19日電／近年来，共享经济在中国很多行业的发展如火如荼，不过也有一些行业存在某些问题。特别是某些平台公司忙于资本运营，对监管工作有所忽视，对个人信息保护和人身安全问题重视不夠，还有一些共享模式产生了大量资源浪费。



经济日报发表记者孟飞评论文章分析，从本质上看，这些问题源于平台公司在快速扩张中管理不力，与共享经济模式本身的关系不大。相反，共享经济有多方面积极意义。



在推动科技进步方面，共享经济涵盖多种新技术，包括物联网技术、大数据技术、人工智能等，涉及的产业更是从传统的製造业一直到高新技术产业。而且，共享经济对安全性和便捷性的追求，也将成为推动科技进步的重要力量。



在助推绿色发展方面，共享单车等新模式减少了私家车上路数量，提高了公共交通出行的水平，降低了能源排放，符合当前绿色环保的发展理念，並在一定程度上推动著城市治理水平的提升。更重要的是，这一切都是在市场化方式下自主完成的，实现了资源的高效配置。



因此，对于共享经济，应使其充分发挥积极作用，並做好规范工作，防止其负面作用释放，平衡好严格监管与鼓励发展的关系。要达到这样的目标，首先要抓紧研究制定共享经济监管方面的法律法规，明确主体责任及共享经济平台的资格条件和提供共享服务人员的资质条件，加強事前事中事后监管，並加快监管方式的与时俱进。同时，应加快构建完善的社会信用体系，持续推进各类信息平台深度对接。



文章指出，减少共享经济发展中的负面效应，应该注意两个问题。一是资本冲动对行业的冲击。随著共享经济成为投资风口，各路资金竞相涌入，为及早占据市场优势地位，很多平台公司通过烧钱补贴方式快速扩张。但是，如果各方面管理能力跟不上平台扩张的步伐，一些问题就会出现。二是垄断力量对共享经济的侵害。资本补贴到最后，往往只剩下头部几家公司，极易形成垄断格局。当前，共享经济涉及的出行、住宿等领域具备准公共服务的性质，垄断必然影响服务质量，最终反噬共享经济发展成果。这些问题需要在发展和规范中及时加以解決，以确保不会给市场竞争和消费者利益带来负面影响。

