中評關注：公投票後領後投　民進黨獲利？

“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北9月19日電（記者 楊騰凱）“中央選舉委員會”18日召開委員會議，決定2018年底大選公職人員選票“先領先投”，公投票“後領後投。”外界討論，如此一來，中國國民黨想透過“反空污”等公投影響投票意向的策略恐將失效，民進黨也可能因年輕人為了挺同性婚姻前往投票，進而受惠。民進黨看似好處全拿，成為外界關注焦點。



台灣民意基金會17日舉行“台灣人眼中的蔡英文”民調發表會，其新聞稿中指出，由於年底的大選中，很可能綁入同性婚姻相關公投案，年輕且高教育程度的選民，對“同性婚姻相關公投案”有高度興趣，可能因而增加地方選舉投票的誘因，意外提高整體投票率，會對選情帶來意想不到的衝擊。



可以預見，年輕選民票投藍營機率較低，這些為挺同而返鄉投票的年輕人，很可能會把票投給綠營政黨，如民進黨、時代力量，或受年輕人喜愛的台北市長柯文哲。公職人員選票是先領先投，年輕人幾乎不可能跳過公職人員選舉，只投公投票，可說是綠營潛在的利多。



至於國民黨力推的3公投案，包括“反核食”、“反空污”、“反深澳電廠”，外界推測，其用意是希望在投票時，強化選民對民進黨的不滿印象，進而影響其在公職人員選舉投票意向，但公投票若是後領後投，國民黨這份如意算盤將失去作用。



年底大選，“中選會”委員會做出先領先投公職人員選票，後領後投公民投票的決定，儘管是找來地方選委會依實際運作討論出來的結果，但難免讓外界感覺，民進黨很可能因此獲益。