鄭水泉：“一帶一路”五周歲　未來穩字當先

中國人民大學黨委副書記鄭水泉（中評社 海涵攝） 中評社北京9月18日電（記者 海涵）17日下午，由“一帶一路”智庫合作聯盟秘書處主辦、中國人民大學重陽金融研究院和中聯部當代世界研究中心聯合承辦的“‘一帶一路’五周年：評估與展望”國際智庫研討會暨系列研究成果發布會在北京中國人民大學召開。中國人民大學黨委副書記鄭水泉出席開幕式並致辭，他表示，總結“一帶一路”5年來的建設經驗，在今後的建設中，我們要“穩”字當先，穩中求生，穩中聚焦，精雕細琢，共同繪就好“一帶一路”建設的工筆畫。



鄭水泉指出，經過5年的建設，“一帶一路”的四梁八柱基礎性框架基本出來。在政策溝通方面，中國累計與80個國家和國際組織簽署了103份“一帶一路”合作文件；在設施連通領域，中歐班列實現七千列運輸；貿易暢通方面，2017年中國與“一帶一路”國家的進出口總額達到14403億美元；資金融通來看，亞投行成員增至87個；民心相通領域，中國與53個沿線國家建立了734對友好城市關係，在20個國家實現免簽和落地簽。應該說“一帶一路”戰略實施5年來建設成就取得了非常大的成就，這些成就的取得與國內外各界人士的努力密不可分。



鄭水泉表示，2013年9月，在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學發表演講時，習近平主席提出了共同建設絲綢之路經濟帶，5年後的今天，來自國內外的頂級專家相聚一堂，共同總結“一帶一路”建設的經驗，探討未來的發展。習主席在“一帶一路”五周年座談會講話中指出，對當前百年未有之大變局，既要有風險憂患的意識，又要有歷史機遇的意識。“一帶一路”進入新階段將會面臨更多的風險和挑戰。



鄭水泉認為，總結5年來的建設經驗，在今後的建設中，我們要“穩”字當先，穩中求生，穩中聚焦，精雕細琢，共同繪就好“一帶一路”建設的工筆畫。關於此，他給出了三點想法和建議：



第一，要穩字當先，構築風險防空的體系。鄭水泉表示，習近平主席指出要堅持穩中求進工作總基調，完善安全風險防範體系，面提高境外安全保障和應對風險能力。穩就是要識別風險，評估風險，管控風險，規避風險。隨著逐步走深走實“一帶一路”建設是要面臨著政治風險、債務風險、風險、安全風險等各種各樣的問題。政府更迭是否會中斷項目的合作，過度投資是否會引發債務陷阱，恐怖主義是否會破壞建設項目等等，應該說當前國際背景對“一帶一路”建設實施過程中也會帶來一系列風險，很多各個方面的風險，怎麼來防範和應對這些風險確實是“一帶一路”未來實施過程中要注意的一個很重大的問題。“一帶一路”要做好穩洽談，穩投資，穩環境，穩建設，穩收益，通過政府間的溝通，引進第三國家資本，強化安保措施等方式，將面臨的各種風險管控規避到最低點。

