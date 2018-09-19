美國對薩台斷交動怒？芮效儉：美國例外主義

芮效儉認為，美國對拉美國家與台斷交反應強烈有例外主義因素，與美中大國關係的勢能有關。 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓9月18日電（記者 余東暉）美國對薩爾瓦多等拉美國家接連與台灣斷交反應強烈。美國前駐華大使芮效儉（J.Stapleton Roy）對中評社表示，作為美國人，他相信美國例外主義，這意味著美國可以從事某些行為方式，別國未必可以有樣學樣。他提醒大家要注意大國對發生在其附近有安全意涵的活動尤其敏感，要從美中兩個大國關係的勢能來看待這個問題，同時理解中國在拉美的行為與前蘇聯是不同的。



華府智庫伍德羅·威爾遜學者中心日前舉行“美中關係十年：從接觸到對立”研討會。威爾遜中心基辛格中美研究所的創立所長芮效儉主持了關於中國與拉美國家關係的專題討論。他主動問起與會學者對美國近期對薩爾瓦多等拉美國家連接與台灣斷交後，美方反應激烈的看法。



哥倫比亞薩巴納大學訪問教授、約翰·霍普金斯大學SAIS客座研究員田亞明（Benjamin Creutzfeldt）認為，拉美國家與中國的關係非常多元，美方的反應似乎有誤讀。召回大使的舉動是具有象徵性的外交語言，主要是擔心產生“多米諾效應”，想回擊北京擠壓台北空間的行動，並懲罰那些外交轉向的國家。他認為，拉美國家與中國發展關係有不同考慮，巴拿馬與薩爾瓦多的想法就不一樣，所以把它們捆綁在一起，是華盛頓的過敏反應，未必很有助益。他認為，美國其實可以更加合作而不是敵對的方式來處理這個問題。