王立勇：“一帶一路”成果豐碩　任重道遠

中聯部當代世界研究中心副主任王立勇（中評社 海涵攝） 中評社北京9月18日電（記者 海涵）17日下午，由“一帶一路”智庫合作聯盟秘書處主辦、中國人民大學重陽金融研究院和中聯部當代世界研究中心聯合承辦的“‘一帶一路’五周年：評估與展望”國際智庫研討會暨系列研究成果發布會在北京中國人民大學召開。中聯部當代世界研究中心副主任王立勇表示，回顧過去，“一帶一路”碩果累累，成就喜人，過去的五年裡，“一帶一路”得到國際社會廣泛的支持和積極贊譽，從合作理念走向具體的實踐，成功繪就了一幅大寫意；展望未來，推動“一帶一路”行穩致遠依然任重道遠。



王立勇指出，今年是“一帶一路”倡議提出第五個年頭，過去的五年裡，“一帶一路”得到國際社會廣泛的支持和積極贊譽，從合作理念走向具體的實踐，成功繪就了一幅大寫意，主要有以下幾個特點：



——其一，國際社會對“一帶一路”的理解、支持日益增多，截止目前已經有10個國家和國際組織同中國簽署了118份“一帶一路”方面的合作協議，這個數字實際上在不停地增加，“共商共建共享”的理念也已經寫進了聯合國等國際組織的重要文件。根據大數據的建設，國際媒體對“一帶一路”正面積極的評價占絕大多數，而且是越來越多，國際社會對“一帶一路”的認識越來越客觀、全面，誤解誤讀越來越少了，越來越多的合作造福各國的人民。



——其二，“一帶一路”的規模不斷擴大。王立勇列出一組數據，過去5年，中國與沿線國家貨物貿易累計超過了5萬億美元，中國已經成為25個沿線國家的最大的貿易夥伴，中國企業在沿線國家建設境外經貿合作園區達到了82個，為當地創造就業崗位24.4萬個。“我們到亞洲、歐洲、非洲及拉美地區考察，切實感受到‘一帶一路’改善了基礎設施，許多經貿合作園區為解決當地就業、教育等問題提供了重要的助力，幫助提升了當地人民的生活水平”，他說。



——其三，人文交流和民心相通工作日益深入。過去幾年，“一帶一路”國家在科技、教育、文化、衛生等各領域開展廣泛合作，2017年多中國學習的沿線國家學生達到了30多萬人，中國到沿線國家學習的達到了6萬多人次，預計到2020南中國與沿線國家雙向旅遊的人數將超過8500萬人次，旅遊消費約1100億美元。這是一個充滿市場潛力的大平台，同時也是各國民眾相知相識的重要途徑。“一帶一路”合作將有力的增進各國之間的相互了解、理解、信任和友誼。

