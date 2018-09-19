陸委會台東座談　陸配關切在台權益

陸委會新任主委陳明祺(中)。（陸委會提供） 中評社台北9月19日電（記者 倪鴻祥）陸委會新任副主委陳明祺18日赴台東舉行地方鄉親座談會，包括新住民團體理事長、工商團體及媒體等各界人士超過100人出席，現場提問熱烈，民眾相當關切陸配取得身分證年限、學歷認證、報考公職、國民年金發放、在台工作範圍及大陸親屬來台探親等權益問題。



陳明祺強調，政府對於增進陸配權益、陸生在台就學的便利措施、營造陸客來台的優質環境，會持續努力強化相關政策措施，提供更友善周全的服務。



陳明祺7月自新竹清華大學社會研究所所長轉任陸委會副主委，18日在台東的“大陸委員會招你來作夥”的座談會是他到任後首次對外的公開活動。會議由陳祺與“行政院”東部聯合服務中心副執行長田永彥共同主持，“經濟部”、“農委會”、退輔會、移民署、“觀光局”等相關部會也派代表出席，代表民進黨參選台東縣長的“立委”劉櫂豪也到場致意。



座談會出席情況踴躍，包括新住民團體理事長、工商團體及媒體等各界人士超過100人出席，現場互動及提問情形熱烈，並進行廣泛的意見交換。



會中，民眾相當關切陸配取得身分證年限、大陸親屬來台探親、學歷認證、報考“國家考試”、“國民年金”發放、在台工作範圍等權益問題，陳明祺及各部會與會代表作出說明及輔導外，對於建言及提問內容，也表示將納入未來政策擬定參考。



陳明祺表示，中國大陸對台灣的打擊力道雖然越來越強，但是台灣的善意和承諾不變，一定會善盡區域安全的責任，維持一個穩定、一致、可預測的兩岸關係。

