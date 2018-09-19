中評關注：馬英九新竹出手藍軍歸隊　功力強

馬英九贈送許明財象徵“馬到成功”造型馬之前，要求許明財背出5個期許，逗趣表情，讓人見識到“老馬”親和力。（照片：許明財競選總部提供） 中評社新竹9月19日電（記者 黃文杰）馬英九18日下午到新竹市陪同中國國民黨新竹市長候選人許明財掃街拜票，這是10天內二度來挺許明財，馬下鄉輔選，絕對不是做做樣子，他利用公開場合，不斷做球給“阿財”，藉此拉高氣勢，馬英九還整合新竹縣市藍軍，設法陸續歸隊，這位政壇“老馬”，依舊馬力十足。



新竹市長選舉，代表民進黨爭取連任的市長林智堅與國民黨重披戰袍的前市長許明財，加上無黨籍新竹市議會議長謝文進都各擁支持者，形成三強鼎立，另外，還有三位無黨籍登記，包括醫界出身的黃源甫曾參選東區市議員和竹市“立委”都落敗，此次以白色力量為訴求，以及兩位政治素人李驥群與郭榮睿，新竹市長是六搶一。



馬英九昨午受邀出席許明財競選總部政策記者會，以幽默風趣口吻，推薦“阿財師上菜”第一道大菜，許明財的“媽媽孕轉新方向”和“老人福利政策”。



只見馬英九抱著手中造型駿馬說，贈送許明財這匹馬，有五個含意：



一是識途老馬，因為許已當過一任市長，未來一定像識途老馬一樣得心應手；二是馬力十足，許是自由車“國手”，全身充滿戰鬥力，服務市民絕對是馬力十足；三是馬不停蹄，許明財和前市長林政則一樣，任內都是大街小巷到處跑，哪裡有需要就往哪裡跑；四是一馬當先，任何人民有需要，一定要急民所急，一馬當先前往服務；五是馬到成功，有許這麼優秀的人才，大家團結在一起，全力支持他，一定是馬到成功。



幽默的是，馬致贈許明財象徵“馬到成功”造型駿馬，沒有當場贈送，反倒要求許明財，按照剛才“提示”的五個含意：“識途老馬、馬力十足、馬不停蹄、一馬當先、馬到成功”陸續背出來，馬還一度抱著吉祥物，作勢不放，表情十分逗趣。

