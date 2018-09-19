黃偉哲：台南選情波動　政黨認同度在下降

媒體民調一波波，黃偉哲受訪認為，政黨認同都在下降。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月19日電（記者 趙家麟）距離縣市長選舉還有66天，台南選情詭譎，根據TVBS民調中心最新民調，持續領先的民進黨候選人黃偉哲18日受訪時分析當下的台南選情，政黨的認同度都在下降，選人不選黨的比例愈來愈高。



根據TVBS民調中心17日公布最新調查顯示，有投票意願的台南市民33%支持黃偉哲，14%支持高思博，也有13%支持林義豐，而蘇煥智支持度為6%，許忠信3%，陳永和0.4%，另外31%民眾未決定支持對象。黃偉哲支持度目前雖仍呈現領先，但較上次調查的39%下滑6個百分點，可能與淹水災情有關，而林義豐支持度由7%上升至13%，與高思博相當，台南市長選情變化值得關注。



此外，TVBS預測台南市長投票率為57%，低於上屆選舉實際投票率（65.9%）。另2014年的台南市長選舉，民進黨的賴清德得票率是72.9%，國民黨的黃秀霜是27.1%。



針對這份最新的媒體民調，黃偉哲表示，他對媒體民調都是參考，從自由時報過去公布他與高思博民調支持度的40%比11%，TVBS先前做的39%比17%，TVBS現在做的33%比14%，他除了自我惕勵，也注意一個趨勢，亦即“民眾對政黨的認同正在下降，藍加綠都無法過半，事實上，選人不選黨的比率愈來愈高。”



黃偉哲說，看民調觀察，國、民兩黨的民調都在下降，但無黨的候選人林義豐在上升6%（7%升為13%），他認為，政黨候選人的負面選戰、林義豐以政見為主是重要原因。



因為政治獻金案件遭高思博陣營窮追猛攻的黃偉哲表示，他盡量不去攻擊別人，但也會適度反擊，期盼選舉回歸市政議題，“只要談市政，我自己出面，但若是負面攻防，我就不涉入，但是，必要的法律責任，我會面對並負起責任。”



至於TVBS民調顯示有31%未表態。黃偉哲認為，民主體制，投票率不可能百分百，台灣選舉最熱的要屬“總統”大選，過去投票率最高時是81%，最低也有72%；2014年台南市長選舉的投票率是6成多（65.9%），台南市長選舉，媒體民調得到的不表態率是31%，還在合理範圍。



黃偉哲表示，選舉剩下66天，政治攻防方面，他已準備好了，“別人不來打我，我不會主動出擊。”他會努力衝高表態率，但選舉變數 多，盡人事的同時，還是要看大環境。