中評關注：蔡政府積極加強對歐關係制衡大陸

最近歐洲許多國家或議會對蔡政府態度友善。（照片：“總統府”提供） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）蔡政府最近積極強化對歐洲關係，蔡英文18日會見“歐洲議會跨黨團議員團”時表示，期盼歐洲議會可以繼續發揮歐盟立法機關的影響力，不斷提升台歐關係。歐洲議會上周通過“歐中關係報告”決議案，報告指出，中國應該停止破壞台海和平穩定，歐盟則有必要繼續支持台灣的國際參與，並且啟動與台灣的“雙邊投資協定”（BIA）談判。歐洲國家最近對蔡政府態度友善，顯示蔡政府積極強化歐洲關係似乎看到一點成績。



“立法院長”蘇嘉全7月在休會期間，一路造訪英國、瑞典以及法國。在英國時，訪團拜會英國國會上下議院，以及各黨派“國會議員”，且與英國國會上議院議長佛勒（Lord Fowler）、下議院第一副議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）等重量級領袖進行會談。蘇也低調到法國，並與國民議會“友台小組”主席賽沙里尼（Jean－Francois Cesarini）進行會晤。除了蘇嘉全，“立法院副院長”蔡其昌也率民進黨“立委”到訪波蘭議會



蔡政府在外交官派任上，駐法國代表為前“外交部次長”吳志中、駐德國代表謝志偉、駐愛爾蘭代表楊子葆、駐瑞士代表黃偉峰等都是特任官，政治意識型態也較強烈，可以觀察到蔡政府在對歐洲的外交工作，似乎特別著重。



而蔡政府積極進行對歐工作，主要針對中國大陸“一帶一路”政策衝擊歐洲，挑戰歐盟體系，歐洲對中國可能產生不滿，台灣剛好利用這個缺口打進歐洲，拉攏歐洲支持台灣，希望靠歐洲力量制衡中國大陸，但這個制衡力量能多大？多持久？有待後續觀察。

