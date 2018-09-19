情治單位盯上臉書　藍軍：針貶時事也不行？

高思博、王家貞、黃秀霜召開記者會，反對箝制言論自由、製造寒蟬效應。（中評社） 中評社台南9月19日電（記者 趙家麟）中國國民黨台南市議員王家貞社群臉書“鳳凰花護民主市政監督聯盟”傳出被列為“國安”單位點名蒐報對象，國民黨台南市長候選人高思博、前台南大學校長黃秀霜19日站出來力挺王家貞，強調捍衛文官中立，反對箝制言論自由、造成寒蟬效應。



據媒體報道，“國安局”最近指示“調查局”等六大情治機關執行“訊安專案”，加強蒐報媒體及社群報道執政黨“爭議訊息”情資，鎖定蒐報對象包括社群媒體臉書、通訊軟體Line、新聞媒體（含平面、電視、廣播）三大類，引起箝制言論自由爭議。王家貞的社群臉書“鳳凰花護民主市政監督聯盟”列名其中。“國安局”已發布新聞稿指出，為因應網路社群媒體盛行，成立“大數據輿情小組”，藉由數據分析掌握輿情走勢，提供政府施政及應處參考。



王家貞18日在台南市議會邀請高思博和黃秀霜共同召開記者會，拿著“鳳凰花”四格圖文指出，成立3年的鳳凰花臉書社群，每天談小市民生活事，也關心時事，內文都是以四格圖文來呈現，如今卻成了“國安”單位的蒐報對象，她質疑人民為何不能針貶時事？民主價值何在，誰才是真的主人？



高思博指出，民進黨全面執政後，成立了一堆立論偉大到極點的組織，如“促轉會”，結果，正義沒得到彰顯，反而成為“東廠”爪牙，扭曲的組織也破壞正常文官體制，文官成了擋箭牌。



高思博說，可悲的是，民進黨不思改進，卻如同讓明朝亡國的閹黨一般，打壓異己。如果他當選，一定尊重文官權益，保障文官中立，將所有政治爪牙，趕出台南市政府，還給市民一個正常的台南市。



前台南大學校長黃秀霜，目前身兼高思博競選總部主委，她站出來力挺王家貞並憂心的指出，看到台灣種種亂象真的很痛心，她呼籲大家一定要捍衛台灣的民主自由價值、捍衛人民的言論價值以及捍衛人民的生存權利，絕不容民進黨以假新聞箝制言論自由，造成寒蟬效應，每一位台灣人民應該挺身而出拒絕成為東廠，拒絕變成法西斯，並將繼續為正義發聲。



目前正參選市議員連任的王家貞說，她的社群臉書成了“國安”單位的蒐報對象，，她無所畏懼，她既不會退選，也不會消失，為看到民主的實踐，她將繼續為民發聲。