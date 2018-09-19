台南藍黨部籌辦募款餐會　萬元餐券難賣

國民黨台南市黨部辦光復台南募款餐會。（中評社） 中評社台南9月19日電（記者 趙家麟）黨產遭到凍結的中國國民黨，多處黨部遭到查封的狀態下，還要擔負輔選任務，但經濟不景氣，又逢選舉聚焦，讓黨部募款出現排擠效應。台南市黨部訂10月19日首次舉辦募款餐會，每張面額新台幣1萬元整，僅剩一個月，認購餐券卻還不到4成。



國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，三合一選舉聚焦與經濟不景氣，讓黨部的黨務工作籌措經費相對困難。現在剩下32天，認購餐券不到四成，目前募款距離目標尚有ㄧ大半差距，鼓勵大家將支持化為行動，小額捐款協助國民黨解決經費問題，支持國民黨繼續改革。



台南市黨部為籌措地方黨務工作經費，訂10月19日辦理募款餐會，“團結同心 光復台南”的募款餐券，每張面額新台幣1萬元整，這是國民黨在台南首次以餐會方式，舉辦的小額政治獻金募款活動。謝龍介為募款傷神，19日透過市黨部對外呼籲志同道合的朋友慷慨解囊、共襄盛舉，因應年底黨務與選戰的開銷，幫助國民黨度過困境，黨會再接再厲，做出好成績回饋大眾。



蔡政府上台後，成立不當黨產處理委員會，凍結國民黨黨產，國民黨人事大幅縮編後，地方黨部開銷幾乎改為自籌外，還有多處縣市黨部遭到查封。謝龍介是台南市首任黨員票選產生的市黨部主委，也負有募款維持黨部運作之責，他說，台南市黨部目前有20多位專職黨工，一年人事支出和行政開銷大約在1300萬元，黨費收入也約300多萬元，市黨部一年得自籌900至1000萬元才夠。