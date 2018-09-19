洪秀柱南投輔選子弟兵　旋風再起

洪秀柱到南投替子弟兵輔選。（中評社） 中評社台北9月19日電（記者 張嘉文）前中國國民黨主席洪秀柱18日前往南投輔選子弟兵、南投縣議員候選人游顥等人時表示，年底選舉是對蔡英文政府的期中考，國民黨一定要團結，栽培年輕人，國民黨才有未來。



洪秀柱18日不僅前往南投縣長林明溱服務處加油打氣，拜訪紫南宮，也與國民黨提名竹山鎮長候選人蔡宜助、南投縣議員候選人游顥，拜訪前立法委員張明雄，並與黨務幹部與許多里長與代表候選人勉勵交流。



洪秀柱並與地方鄉親陪同游顥在傳統市場掃街拜票，柱柱姐旋風魅力不減，一路獲得許多鄉親熱情肯定，也為子弟兵游顥加分不少。



洪秀柱表示，這場選舉是對蔡英文政府的期中考，國民黨一定要團結，栽培年輕人，國民黨才有未來。洪說，竹山有很多優秀的年輕人參選基層民意代表，要好好加油，游顥是子弟兵，更是一定要全力以赴，發揮海龍蛙兵的戰鬥精神，贏得鄉親認同與支持。



游顥也表示，洪秀柱在社會大眾眼中代表的是真誠勇敢的意義，在中國國民黨黨員心中更是忠黨愛國的價值。謝謝柱柱姐為黨輔選的列車開到南投，為游顥打氣。游顥強調，地方政治需要新血輪，誓不忘初衷，未來為地方發展用盡全力，用心服務拚建設。