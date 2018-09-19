快評：台人支持“台獨”比例下降　幾點原因

中評社快評／台灣民意基金會17日發布的最新民調顯示，支持未來統一的數字，是蔡英文上任以來最高，支持“兩岸統一”已超越“維持現狀”；“台獨”則遭遇歷史性挫敗，過去兩年多減少15個百分點，等於有好幾百萬支持“台獨”者就這樣消失掉。



李登輝執政時，“台獨”支持度上升最快，到陳水扁上台後遲緩下來。民進黨前“立委”林濁水認為，支持“台獨”比例下降，主要是因為陳水扁與蔡英文施政不良，民進黨又被認為是“台獨黨”，得到負面評價，讓“台灣意識”光榮感下降。



淡江大學榮譽教授趙春山認為，大陸崛起，台灣人民出現“比較心理”，大陸各式惠台措施也已收到效果，過去兩岸經濟實力差距大，民眾對統一持保留態度，但隨著大陸各方面發展都比台灣好，部分民眾已不害怕統一，甚至不排斥走向統一，這是一個發展過程。



林濁水、趙春山的看法角度不同，自有道理。我們認為，台人支持“台獨”比例下降，與大陸的對台政策、措施關係很大。大陸堅持“九二共識”、“反獨促統”，劃有清晰紅線。兩年多來的事實說明，“台獨”需付出代價，並非沒有後果，包括經濟的、外交的、軍事的。



兩岸關係惡化，台灣損失更重，“台獨”是個充滿謊言的口號，而統一則是歷史大勢。只要大陸繼續崛起且越來越冨強，支持統一的台灣人自然會越來越多。如果民進黨繼續施政不良，“台獨”支持者還會不斷流失。



海基會前副董事長高孔廉認為，支持統一之所以顯著成長，可解讀為“台灣民眾對兩岸前途的悲觀所造成的務實”。此說也有理。