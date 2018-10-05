殷乃平看貿易戰：聖誕美國物價漲十趴才會痛

殷乃平。（中評社 黃文杰攝） 中評社台北10月5日電（記者 黃文杰）美國總統特朗普宣布對2000億美元中國產品增加10%關稅已於9月24日實施，親民黨前“立委”、政治大學金融系兼任教授殷乃平接受中評社訪問表示，預料美國的國內物價會上漲10%，到12月聖誕節消費購物，美國才會感覺“痛”，特朗普喜歡“打打談談”，貿易戰是開端，其他摩擦衝突會繼續。



殷乃平，美國華盛頓大學經濟學碩士、政大財政所碩士。曾任親民黨第五屆不分區“立委”、政大金融系教授、“經濟部”顧問、經發會諮詢委員、“財政部”金融革新小組委員、政大銀行系系主任。現任政大金融系兼任教授，財經工作室主持人。



他告訴中評社，特朗普的商人個性習慣打打談談、談談打打，最新例子就是北美自由貿易協定（NAFTA），特朗普贏得階段勝利，與加拿大、墨西哥達成新北美自由貿易協定（USMCA），近期與韓國簽署貿易協議，也說服日本開始雙邊經濟談判，跟歐盟談判也有進展。原本跟中國貿易談判，如果第一階段500億美元課以高關稅，中國沒有反擊的話，後續2000億美元也不會上場，現在顯然雙方都僵住，又不去談判，讓美國算計好的談判步調出現停頓。



殷乃平說，就像特朗普所說，大陸損失比較大，美國承受得起。問題是，中國產品輸入美國都課稅，預計在12月聖誕節，所有民生物價都上漲，恐怕從牙籤到筷子、電子零組件都漲價，這會反映在消費市場，價格上升，美國聯準會的升息壓力變大，美國金融市場與經濟被扭曲。不會像特朗普所說，美國經濟開始復甦，一旦物價上漲、開始升息，要“踩煞車”就困難多，這個變數對美國來說是不利。



他解釋，美國聯準會針對物價，若蠢蠢欲動，面對的是升息壓力，美元勢必會跟著貶值。全世界美元會流回美國，不會買美國股票與債券，反而轉成購買力，物價漲得更凶。另外還要擔心，美元在國際地位也跟著動搖，可能被其他貨幣取代，長期來說，美國恐怕承受不起，世界金融秩序能否穩下去？這是未知數。



殷乃平分析，看中美貿易戰，必須回頭看美國為何要對中國課500億美元的高關稅？特朗普在中美貿易戰，這500億美元“從頭到尾沒有拿掉”，原因就是基於國防安全，擔心技術外流，全力防堵與禁止高科技零組件流向中國，這也說明中國也太大意，先前“中國製造2025”宣傳太高調，自然陷入“修昔底德陷阱”（Thucydides＇s Trap），也就是一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，現存大國必然回應這樣威脅，戰爭變得不可避免。



他說，美國期中選舉也開始操作“反中”情緒，不管民主黨或共和黨，都對中國敵視，當然美國人也恨特朗普，卻找到“共同討厭對象”，中國變成美國的潛在敵人，加上中國推動“一帶一路”，美國也不斷灌輸這是有“特殊目的”，一帶一路要走通，就會受到阻礙，用有色眼光看“一帶一路”，已經不是貿易戰，擴散到兩個霸權衝突與摩擦。



殷乃平說，中美貿易戰只是開端，衝突摩擦會繼續，不同層面、不同議題、不同角度，層出不窮，美國特朗普是否接受妥協談判？短期停戰或許會有，但是長期來看，中國正在威脅美國，但是如果把時間軸拉長，看遠一點，二次世界大戰以後，美國所建立以美國為中心的世界秩序，在特朗普手中破掉了，因為習慣打打談談、左右手這樣給玩壞了。

