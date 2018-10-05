殷乃平：國民黨正瓦解　第三勢力加速藍分裂

殷乃平。（中評社 黃文杰攝） 中評社台北10月5日電（記者 黃文杰）親民黨前“立委”、政治大學金融系兼任教授殷乃平接受中評社訪問表示，2018選舉理論上應有鐘擺效應，可惜國民黨未能贏得選民認同，反而看到第三勢力崛起。韓國瑜若在高雄贏了，代表國民黨另一股力量可能會分出來，支持韓不見得是國民黨勢力，比較像似第三勢力。他也認為，國民黨正在瓦解，尤其馬英九執政八年民怨不斷，支持力量開始鬆動。



他並指出，中間選民與政治環境讓第三勢力崛起，會加速國民黨分裂，年輕人也對民進黨不滿，一旦從藍綠分裂出來的第三勢力，能夠成長機率大很多。



殷乃平，美國華盛頓大學經濟學碩士、政大財政所碩士。曾任親民黨第五屆不分區“立委”、政大金融系教授、“經濟部”顧問、經發會諮詢委員、“財政部”金融革新小組委員、政大銀行系系主任。現任政大金融系兼任教授，財經工作室主持人。



殷乃平認為，無黨籍台北市長柯文哲代表一種第三勢力，他分析“柯宋配”或許也有可能，柯文哲正調整為政治人物，但是宋楚瑜影響力慢慢變小，這次宋沒有代表出席APEC，有些層面對宋楚瑜是負數，也就是社會觀感，宋楚瑜沒有取得該有的掌聲。



他向中評社分析，韓國瑜可以觀察，現在韓國瑜在南部幫國民黨氣勢拉起來，未來韓若在高雄贏了，代表國民黨另外一股力量，可能會分出來，因為支持韓國瑜，也不見得是國民黨勢力，可以歸類為第三勢力，同樣道理也從台南市長選舉，有“另類”候選人，說明選民結構與取向正在改變。



殷乃平還預估，或許再經過兩次選舉，國民黨內部會分裂，未來這個“新局”會是怎樣？不知道。他說，過去新黨、親民黨，從國民黨分裂出來，但還是沒有辦法站得住腳，現在看起來，中間選民與政治環境讓第三勢力崛起，自然加速國民黨分裂，年輕人也對民進黨不滿，一旦從藍綠分裂出來的第三勢力，能夠成長機率大很多。



被問到第三勢力是否會組黨？殷乃平說，現在都言之過早，但是不可否認，國民黨正在瓦解，尤其馬英九過去執政八年，好比現在民進黨蔡英文執政，民怨不斷，國民黨支持力量開始鬆動，對民進黨也失望，開始離開民進黨，過去民進黨派系存在，支撐這個黨，現在這些支持者也在動搖。



他說，民進黨蔡英文民調拉不起來，某種程度看到開始跛腳，被綠營派系綁架。



被問到若換人取代蔡英文，綠營是否會更凝聚？“至少現在沒有看到！”他說，因為民進黨派系勢力龐大，任何人上台都要讓其他派系分餅。



殷乃平向中評社說，民進黨桃園市長鄭文燦作法似乎超越藍綠，施政作法比較中性，沒有激進的意識形態，但是如果鄭文燦想要“往上走”，民進黨內部派系還是會加以阻擋或制衡。