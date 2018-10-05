網評：盼“冰冰涼”後是“守法熱”

東方網評：盼“冰冰涼”後是“守法熱”（圖片來源：東方網） 中評社北京10月4日電／根據國家稅務總局以及江蘇等地稅務機關的調查核實情況，范冰冰在某電影攝制過程中，以拆分合同的方式偷逃個人所得稅618萬元，少繳營業稅及附加112萬元。此外，其擔任法定代表人的企業少繳稅款2.48億元，其中偷逃稅款1.34億元。（10月3日俠客島）



范冰冰偷稅漏稅坐實，本人也進行了公開道歉，雖然態度誠懇，但是，肯定對她的事業是一個沉重打擊，“冰冰涼”正悄然成為一個網絡熱詞。筆者認為，這個“熱詞”造得好，是一個反面教材，對所有大牌明星都是一個警鐘。法律沒有例外，法治面前人人平等，誰也別存僥幸心理，否則，必然重蹈“冰冰涼”覆轍。



筆者在為范冰冰惋惜的同時，更期盼盼“冰冰涼”後是“守法熱”，就是我們的演藝圈應該掀起守法熱。越是大明星，越是大名人，越需要嚴以律己，遵紀守法，因為你的言行有反面引領作用，你的違規違法都會給國家造成重大損失，而且，也會讓你本人從高峰跌入深穀，“冰冰涼”是一個反面教材，應該引以為戒。一個明星，一個名人，只有在“守法熱”中，才能更熱，更紅，更茁壯。



當然，這只是期盼而已，要想讓“守法熱”真正熱起來，筆者認為，還必須做好三個方面的工作，一是趁勝追擊，順藤摸瓜，追出更多的陰陽合同，摸出更多的“冰冰涼”，范冰冰不可能是孤例，我們要把更多類似現象挖掘出來，給予嚴懲，徹底讓“娛樂圈”成為“守法圈”。二是監管部門要健全監管制度，主動出手，做好對明星大腕的稅收監管工作。范冰冰之所以成為“冰冰涼”，與我們的監管被動有很大關係，與我們監管中的對名人明星“寬宏大量”有很的關係，法律面前人人平等，越是明星人物，越要嚴格監管，不讓他們有違法違規的機會。三是作為行業部門，應該加大對行業巨星、行業名人的教育監管，提高他們的法治素養，助力他們在法治軌道上健康發展，防範他們走上畸形之路。



范冰冰紅極一時，最終因為偷稅漏稅而草草收場，范冰冰時代已經成為昨天，給我們奉獻了“冰冰涼”這個教材，所有人都應該汲取教訓，不遵紀守法，再熱也會涼，遵紀守法，必會打造“熱永恒”。



盼“冰冰涼”後是“守法熱”，不僅是“娛樂圈”，商業圈、學術圈、文學圈、旅遊圈，等等都應該掀起“守法熱”，只有在“守法熱”中才能練就“真本事”，才能打造“好前程”。



（來源：東方網）